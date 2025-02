VIDEOS: Así ingresaron a los papás del bebé abandonado en Tultitlán, Edomex

El caso del bebé que fue abandonado dentro de una bolsa de plástico en cales de Tultitlán, en el Edomex, continúa dando de qué hablar: Ahora revelaron los VIDEOS del momento de la detención e ingreso de los jóvenes papás involucrados en este lamentable caso.

Durante la jornada de este sábado 15 de febrero de 2025, se dieron a conocer los videos con las imágenes del momento del arresto, además del ingreso a prisión de los jóvenes que abandonaron a bebé en calles del municipio de Tultitlán.

Dan a conocer imágenes de la detención e ingreso a prisión de los jóvenes que abandonaron a bebé en Tultitlán, Edomex. Lucio David "N" y Diana Jaciel "N" por el delito de homicidio en grado de tentativa. pic.twitter.com/K6JHWGJJqm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2025

FGJ Estado de México arresta a Diana Jaciel “N” y Lucio David “N”

Las autoridades del Edomex efectuaron el arresto de Diana Jaciel “N” y Lucio David “N”, jóvenes padres señalados como los responsables del abandono de su bebé recién nacido en Tultitlán.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que “en cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Diana Jaciel “N” y Lucio David “N”, señalados por su probable intervención en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de un recién nacido”, el bebé abandonado en calles del municipio de Tultitlán en el Estado de México.

La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión en contra de Diana Jaciel “N” y Lucio David “N”, señalados por su probable intervención en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de un recién nacido, quien fue abandonado en vía pública en el municipio de… pic.twitter.com/UW7V8226EF — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 15, 2025

“Soy su madre, no su tapadera": Madre de Lucio David “N”

“Soy su madre, no su tapadera y yo no cometí el delito”, revelo la madre de Lucio David “N”, el joven padre que abandonó a su bebé en Tultitlán. En nuestro espacio de Hechos Meridiano de Fuerza Informativa Azteca (FIA), la madre del joven padre, que junto con su pareja, abandonaron a su bebé; señaló que no encubrirá a su hijo y que este debería asumir las consecuencias de su acto:“Soy su madre, no su tapadera y yo no cometí el delito”, reveló Dulha Utrera.

Mediante videos captados por cámaras de seguridad, se reconoció a Lucio David “N”, quien abandonó a su bebé recién nacido. El arresto de los jóvenes padres se dio luego de la polémica generada alrededor de este caso, misma que aumentó tras las declaraciones de la madre de Lucio.