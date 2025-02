“No soy su tapadera” Habla la madre de Lucio, joven que abandonó a bebé en Tultitlán

El caso del bebé abandonado en una bolsa de plástico en Tultitlán, Estado de México (Edomex), sigue dando de qué hablar. Tras la indignación generada por el video que captó a Lucio David “N” dejando al recién nacido debajo de un coche, su madre Dulha Utrera ha salido a hablar.

En una entrevista para Hechos Meridiano, aseguró que no encubrirá a su hijo y que debe asumir las consecuencias de su acto: “Soy su madre, no su tapadera y yo no cometí el delito”, declaró para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Qué se sabe del bebé abandonado en Tultitlán?

Durante la entrevista, Dulha Utrera narró que hasta el momento no ha podido ver al bebé, por lo que desconoce su estado de salud, si es prematuro o en qué condiciones nació, pero se intuye que el embarazo de la joven ya estaba muy adelantado.

Asimismo, expresó su deseo de que se le permita el acceso para verlo como su abuela, ya que no tiene responsabilidad sobre las acciones de los jóvenes padres.

También aseguró no tener información sobre los padres de Diana Jaciel “N” y descartó haber tenido contacto con ellos respecto a la situación que enfrentan los señalados.

Difunden mensajes de WhatsApp entre los padres del bebe abandonado en Tultitlán

Según la versión de la madre de Lucio, Diana Jaciel “N”, madre del bebé, le pidió a Lucio que “lo echara al canal”. En las conversaciones difundidas, se observa cómo ambos presuntamente planeaban deshacerse del bebé, refiriéndose incluso a él como una “cosa”.

Además, la madre aseguró que la joven habría ingerido pastillas dos días antes, pero el parto ocurrió de manera inesperada mientras trabajaba, dando a luz en el baño, y pidiendo la ayuda de Lucio.

Ante los escalofriantes mensajes, la madre de Lucio afirmó que ambos jóvenes deben asumir su responsabilidad, por lo que no tiene intención de ayudar a su hijo a salir de prisión.

“Mi intención era que él tuviera los mismos pantalones que tuvo como para hacer lo que hizo. Que enfrentara la situación, pero que también se viera que él no es inocente, no es el único culpable, también hay otro culpable. La única víctima aquí es el bebé" narró para FIA.

Su decisión ha sido aplaudida en redes sociales por no encubrir las acciones de Lucio, aunque también ha generado debate sobre el papel de la educación y qué tanto influye para que estos jóvenes hayan tomado una decisión que cruza todos los limites.

¿Qué pasó con el joven que abandonó a su bebé en una bolsa de plástico?

Tras la viralización del video, el miércoles 12 de febrero, Lucio David “N” se presentó en el Centro de Justicia para las Mujeres en Cuautitlán Izcalli, Edomex. Antes de eso, había permanecido varias horas en la Coordinación Territorial 2, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde intentó entregarse por cuenta propia.

No obstante, la tía y madre de Luciano narraron que la noche anterior habían acudido a Cuautitlán Izcalli para entregarlo, pero las autoridades no quisieron recibirlo.

Por otra parte, el bebé se encuentra en el Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario de la Independencia”, donde su estado de salud es estable y se reporta en buenas condiciones físicas. Mientras tanto, la FGJEM ha dado intervención al DIF municipal, que se hará cargo del menor una vez que sea dado de alta.