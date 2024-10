¿Quién es Diana Sánchez Barios, lideresa de comerciantes atacada a balazos hoy en el Centro Histórico?

Diana Sánchez Barrios , hija de la lideresa de comerciantes, Alejandra Sánchez Barrios, fue atacada a balazos la tarde de este jueves 17 de octubre en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque ocurrió a plena luz del día y ante muchas personas que transitaban por la calle Motolinia y su cruce con la avenida 5 de Mayo, una de las zonas más transitadas de la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México

¿Qué sabe del ataque a balazos contra Diana Sánchez Barrios en el Centro Histórico?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que policía tomaron conocimiento de tres personas lesionadas por disparos de arma de fuego, en el lugar.

Luego de recibir el reporte de disparos, a través de la frecuencia de radio, los policías se aproximaron al sitio donde fueron informados que una persona a pie disparó en contra de una mujer y dos hombres los cuales resultaron lesionados, por lo que fueron llevados a distintos hospitales.

Pablo Vázquez Camacho, jefe de la Policía, informó que por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se desplegarán los recursos para identificar y detener a los responsables.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM y como se ha informado en distintos espacios, desde la @SSC_CDMX desplegaremos todos nuestros recursos para identificar y detener a los responsables de los dos lamentables hechos ocurridos en la @AlcCuauhtemocMx.… https://t.co/Q9xJy1dAmd — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 17, 2024

Muere hombre atacado a balazos contra Diana Sánchez Barrios



Uno de los lesionados, de 32 años de edad, perdió la vida en el hospital debido a una herida de bala en el homóplato.

Por lo anterior, se dio parte al agente del Ministerio Público, en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y se mantiene un despliegue operativo en el lugar para identificar y detener a los probables responsables.

Fuentes cercanas a la activista comentaron a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que el ataque ocurrió momentos después en que la lideresa de comerciantes saliera del Congreso de la Ciudad de México y se dirigía a sus oficinas en la calle Motolinia, donde fue atacada por personas en dos motonetas.

Entre los heridos también se encuentra un primo de ella identificado como David “N”, del cual se desconoce su estado de salud.

“Está en el hospital, no sabemos en cuál, creo que no es bueno al augurio de ella; sí está herida. Ya hace unos años la habían amenazado, no sabemos sí venga de ahí (lo que pasó)”, comentó una fuente consultada.

¿Quién es Diana Sánchez Barrios, activista atacada a balazos hoy?

Diana Sánchez Barrios es hija de Alejandra Sánchez Barrios, exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Ha sido ubicada por su activismo y trabajo en pro de los comerciantes de la zona del Centro Histórico y creó la organización ProDiana A.C.

Una investigación en su contra la llevó a la cárcel. En 2021 la entonces candidata a diputada local por el Distrito Electoral Nueve de la alcaldía Cuauhtémoc, Diana Sánchez Barrios, fue detenida por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

La excandidata por la entonces coalición “Va por México” a diputada local fue detenida afuera de una restaurante ubicado en la colonia Tabacalera por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.

Diana Sánchez Barrios fue ingresada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, pero salió de este en diciembre de 2021 por cuestiones de salud, sin embargo, al estar vinculada a proceso se le dictó la medida de prisión domiciliaria.

En septiembre del año pasado, un juez determinó el retiro de dicha medida cautelar, pero se le fijó otra y tenía que ir a firmar cada mes el libro de procesados.

No podía salir del país ni acercarse a las personas que la denunciaron.