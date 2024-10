¡Múltiples heridos! Se desata balacera en pleno Centro Histórico de la CDMX:

La tranquilidad del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) se vio interrumpida de manera abrupta por una balacera que se registró en una de las zonas más emblemáticas de la capital, la calle 5 de Mayo. Este violento hecho dejó a varias personas lesionadas, aparentemente el ataque fue directo contra Diana Sánchez Barrios, hija de la líder de los comerciantes de Tepito y diputada suplente del PRI.

Autoridades locales ya se encuentran en el lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y brindar atención médica a los afectados. Este hecho ha generado gran conmoción entre los habitantes y visitantes de la ciudad, pues minutos antes un ataque directo en la colonia Roma cobró la vida de una mujer.

Hija de la líder de los comerciantes de Tepito, sobrevivió a la balacera

De acuerdo con los primeros informes, una de las víctimas presuntamente es Diana Sánchez Barrios, hija de Alejandra Sanchez Barros, herida por disparo de arma de fuego, al parecer en el cuello.

Fue llevada a un hospital, informaron fuentes policiacas y de comerciantes del Centro Histórico.

¿Quién es Diana Sánchez Barrios, hija de la lideresa de comerciantes?

Diana Sánchez Barrios, hija de la lideresa de comerciantes, Alejandra Sánchez Barrios, y diputada suplente del PRI, sultó gravemente herida tras ser víctima del ataque a balazos en el Centro Histórico.

Fuentes cercanas a la activista comentaron a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que el ataque ocurrió momentos después de que la lideresa de comerciantes saliera del Congreso de la Ciudad de México y se dirigía a sus oficinas en la calle Motolinia.

La diputada fue atacada en la calle de Motilina por personas que huyeron. Entre los heridos también se encuentra un primo de ella, identificado como David y la tercera víctima fue su esposo. Todos se encuentran graves.

“Está en el hospital, no sabemos en cuál, creo que no es bueno al augurio de ella; sí está herida. Ya hace unos años la habían amenazado, no sabemos sí venga de ahí (lo que pasó)", comentó una fuente consultada.

Tres personas fueron alcanzadas por las balas en la calle 5 de Mayo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que testigos reportaron disparos en la calle Motolinía, esquina con 5 de Mayo, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que acudieron al punto, dónde encontraron a tres personas con heridas de bala.

Los reportes relatan que un hombre llegó a pie y disparó contra una mujer en varias ocasiones. Como resultado, ella resultó lesionada, junto con otros dos hombres que fueron alcanzados por las balas perdidas. Todos fueron llevados a distintos hospitales para su atención médica.

Autoridades rastrean al responsable de la balacera

Por su parte, el agente del Ministerio Público llegó al lugar para realizar el análisis de las cámaras de la zona. Al mismo tiempo, se desplegó un dispositivo de búsqueda, para identificar a los responsables.