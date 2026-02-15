¡Jornada violenta! Líder sindical del CATEM es atacado en el centro de Oaxaca

Momentos de tensión se vivieron en el centro de Oaxaca cuando René Balderas, identificado como dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) fue atacado en la Central de Abastos.

Ataque a líder del CATEM, René Balderas: Esto fue lo que pasó en Oaxaca

De acuerdo con los reportes locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas en el cruce de Periférico y Bustamante. En ese punto se reportaron detonaciones de arma de fuego dirigidas contra una camioneta en la que viajaba Balderas.

En el mismo sitio también resultó con impactos otra camioneta, donde se trasladaba un joven de 21 años, que, de acuerdo con las autoridades se identificaría como identificado como Rafael Cristóbal Ramírez Urbina.

Tras el reporte de disparos, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron a la zona y localizaron dos camionetas negras blindadas. Una de ellas presentaba impactos de bala. René Balderas señaló ante las autoridades que los daños visibles en su unidad no eran recientes.

El dirigente del Sindicato fue detenido y trasladado en una patrulla, luego de oponer resistencia. Durante el operativo, sus simpatizantes intentaron evitar el arresto y se enfrentaron a los elementos policiacos, aunque finalmente fueron contenidos por las autoridades.

#Balacera

El dirigente de transportistas, René Balderas y su chofer, Rafael fueron detenidos tras balacera frente al bar ubicado en Bustamante y Periférico en #Oaxaca

Aseguras sus camionetas Toyota y Chevrolet por @FISCALIA_GobOax

Jaciel Salvador Vásquez, realizó operativo pic.twitter.com/RPKm6budWO — Tomás Martínez J. (@Tomas7J) February 15, 2026

Otro ataque en Oaxaca: Riña en bar deja lesionados

Otro caso de violencia se vivió horas antes en Oaxaca, en esta ocasión se registró una riña en "Bebe más", un bar de la zona; de momento no han dado más información sobre el ataque; en Xoxocotlán paralelamente fue localizado el cuerpo de un hombre en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, conurbado a la capital.

La víctima fue encontrada maniatada y con un disparo en la cabeza. De acuerdo con los primeros reportes, junto al cuerpo se halló un mensaje escrito en papel. Hasta ahora, la identidad del hombre no ha sido revelada por las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes para esclarecer este homicidio y determinar si guarda o no relación con los hechos ocurridos en el centro de la ciudad.