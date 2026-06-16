Juegan por los que faltan: Madres buscadoras arman reta por los desaparecidos en Veracruz

Las familias de personas desaparecidas en Veracruz volvieron a alzar la voz. Esta vez lo hicieron con un encuentro amistoso de fútbol en el centro de Xalapa para llamar la atención sobre los casos de desaparecidos y exigir mayores esfuerzos en la localización e identificación de personas.

Integrantes de distintos colectivos acusaron que la problemática no está siendo atendida con la urgencia que requiere y señalaron que las familias siguen enfrentando obstáculos para obtener respuestas.

¿Por qué los colectivos de búsqueda protestaron en Xalapa?

La actividad se realizó en la calle Juan de la Luz Enríquez, donde madres buscadoras y familiares aprovecharon el encuentro deportivo para visibilizar una lucha que, aseguran, sigue sin recibir la atención necesaria.

Rosa Elena Ladrón de Guevara, del Colectivo Familiares en Búsqueda Xalapa, lamentó que el tema de las desapariciones no ocupe un lugar prioritario en la agenda gubernamental y pidió sensibilidad ante el dolor de cientos de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

¿Qué exigen las madres buscadoras al gobierno de Veracruz?

Los colectivos demandan más recursos para las tareas de identificación de cuerpos y para fortalecer los procesos de búsqueda.

Victoria Delgadillo Roberto, del Colectivo Enlaces Xalapa, señaló que existen numerosos casos pendientes de identificación y que las familias requieren resultados concretos, no sólo promesas. También insistió en que la exigencia principal es justicia y el esclarecimiento de los casos de desaparición.

Las representantes de los colectivos consideraron que la atención a las personas desaparecidas no ha sido una prioridad para el gobierno estatal.

Durante la jornada, reiteraron que las familias continúan esperando avances en las investigaciones, mayor apoyo institucional y acciones que permitan acelerar la localización e identificación de personas desaparecidas en Veracruz.

El encuentro deportivo concluyó con un mensaje claro: mantener visible una problemática que sigue afectando a cientos de familias y recordar que la búsqueda de sus seres queridos continúa.

Más de 130 mujeres desaparecidas en Veracruz durante 2026

De acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, de enero a abril de 2026 hubo 137 reportes de mujeres desaparecidas en Veracruz.

Organizaciones civiles exigieron a la gobernadora Rocío Nahle atender la incidencia de desapariciones en Veracruz y garantizar los recursos económicos y operativos necesarios para la búsqueda de las víctimas.