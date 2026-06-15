¡Agenda llena de cambios! Obtén tu Licencia Edomex en las nuevas ubicaciones de las Unidades Móviles

Conseguir tu licencia de conducir en el Edomex rápido, sin filas y muy cerca de tu domicilio es muy sencillo gracias a las Unidades Móviles oficiales que, semana tras semana, recorren varios municipios mexiquenses. Conoce la agenda completa con la lista de ubicaciones por fecha y localidad para que puedas conseguir tu plástico en cuestión de minutos y sin cita.

Ubicaciones de las Unidades Móviles de Licencias Edomex del 15 al 20 de junio

Antes de acudir a las Unidades Móviles de Licencias Edomex, revisa qué municipios recibirán atención durante los próximos días. Del 15 al 20 de junio, los módulos recorrerán distintas regiones del Estado de México para facilitar trámites como expedición, renovación y reposición de licencias de conducir sin necesidad de trasladarse a oficinas fijas.

15 de junio



Toluca – Central de Abasto de Toluca.

Cuautitlán Izcalli – Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl – Estacionamiento del Estadio Neza 86.

Ixtapaluca – Frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco – Deportivo Luis Donaldo Colosio.

16 de junio



Toluca – Central de Abasto de Toluca.

Amanalco – Frente al Palacio Municipal.

Ayapango – Plaza de la Constitución.

Atlacomulco – Frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli – Outlets Punta Norte.

Chimalhuacán – Plaza Chimalhuacán.

Ixtapaluca – Frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco – Deportivo Luis Donaldo Colosio.

17 de junio



Toluca – Central de Abasto de Toluca.

Atlacomulco – Frente al Palacio Municipal.

Amanalco – Frente al Palacio Municipal.

Ayapango – Plaza de la Constitución.

Cuautitlán Izcalli – Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl – Estacionamiento del Estadio Neza 86.

Ixtapaluca – Frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco – Deportivo Luis Donaldo Colosio.

18 de junio



Toluca – Central de Abasto de Toluca.

Atlacomulco – Frente al Palacio Municipal.

Amanalco – Frente al Palacio Municipal.

Tenango del Aire – Frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli – Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl – Estacionamiento del Estadio Neza 86.

Ixtapaluca – Frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco – Deportivo Luis Donaldo Colosio.

19 de junio



Toluca – Central de Abasto de Toluca.

Atlacomulco – Frente al Palacio Municipal.

Amanalco – Frente al Palacio Municipal.

Tenango del Aire – Frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli – Outlets Punta Norte.

Ixtapaluca – Frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco – Deportivo Luis Donaldo Colosio.

20 de junio



Amanalco – Frente al Palacio Municipal.

Atlacomulco – Frente al Palacio Municipal.

Tenango del Aire – Frente al Palacio Municipal.

Horarios de atención

Unidades Móviles de Licencias: recepción de documentos de 09:00 a 17:30 horas; servicio hasta las 18:00 horas.

Caravanas Itinerantes por la Justicia Social: atención de 09:00 a 15:00 horas.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Edomex durante 2026?

Si planeas sacar tu licencia de conducir en Edomex durante 2026, renovar un documento vencido o solicitar un duplicado por extravío, una de las primeras dudas suele ser cuánto dinero debes llevar para completar el trámite.

Antes de acudir a las Unidades Móviles de Licencias Edomex, las autoridades recomiendan verificar el costo actualizado de la licencia de conducir y realizar el pago correspondiente con anticipación. Esto puede ayudarte a reducir tiempos de espera y agilizar tu atención el día de la cita.

Estos son los precios vigentes para tramitar una licencia de conducir en el Estado de México durante 2026:



Licencia tipo A para automovilista: 777 pesos.

Licencia tipo C para motociclista: 777 pesos.

Licencia tipo E para chofer particular: 1,017 pesos.

Permiso provisional tipo B para menores de edad: 777 pesos.

Permiso provisional tipo A para menores de edad: 3,694 pesos.

Duplicado de licencia de conducir: 525 pesos.

Si tu objetivo es obtener una licencia por primera vez, renovar una licencia vencida o tramitar un duplicado en Edomex, revisar previamente los costos y reunir la documentación requerida puede ayudarte a completar el proceso en una sola visita y evitar contratiempos en los módulos móviles.

¿Qué documentos necesitas para tramitar tu licencia en las unidades móviles del Edomex?

Si planeas sacar o renovar tu licencia de conducir en las Unidades Móviles del Edomex, revisa que todos tus documentos estén vigentes y que los datos coincidan correctamente. Un error en el nombre, CURP o comprobante de domicilio puede retrasar el trámite.

Además, quienes soliciten su licencia por primera vez deberán aprobar un examen básico de conocimientos viales.

Requisitos para sacar la licencia por primera vez en Edomex



Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP certificada por RENAPO.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Aprobar el examen de conocimientos viales.

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Comprobante de pago del trámite.

Requisitos para renovar la licencia en Edomex



Licencia anterior del Estado de México.

CURP.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de pago.

Antes de acudir a las Unidades Móviles de Licencias Edomex, verifica que toda la documentación esté completa para evitar contratiempos y concluir el trámite en una sola visita.