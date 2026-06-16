Aclaran muerte en pozo de Pemex ¿Qué le pasó al trabajador en Veracruz?

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó sobre la muerte de un trabajador de una empresa contratista en las inmediaciones del pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz.

A través de un comunicado, la empresa expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo, al tiempo que aclaró las versiones que comenzaron a circular en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre las posibles causas del deceso.

¿De qué murió el trabajador en el pozo Krem-1?

De acuerdo con la información preliminar compartida por Pemex, el fallecimiento estuvo relacionado con una condición médica y no con las actividades operativas que se realizan en la zona.

La petrolera también aseguró que no existe evidencia que vincule la muerte con una posible exposición a gases derivados de la contingencia que se atiende en el pozo Krem-1.

#Pemex lamenta profundamente el fallecimiento de un trabajador de una empresa contratista en inmediaciones de las instalaciones del pozo Krem-1.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento.… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 16, 2026

¿Qué ocurre actualmente en el pozo Krem-1 de Las Choapas?

Hace unos días, Pemex informó que concluyó las obras de infraestructura necesarias para enfrentar la contingencia operativa en el pozo Krem-1.

Entre los trabajos realizados destacan sistemas hidráulicos para garantizar el suministro de agua, áreas de almacenamiento, manejo seguro de fluidos y espacios destinados a la logística de las operaciones.

Además, la empresa señaló que mantiene un monitoreo permanente de la calidad del aire en comunidades cercanas mediante equipos especializados y personal técnico del Instituto Mexicano del Petróleo, con el fin de evitar riesgos en la población.

¿Hay riesgos para la población cercana al pozo Krem-1?

Según los reportes más recientes de Pemex, las mediciones realizadas no han detectado niveles de contaminantes que superen los límites permitidos por la normativa ambiental.

Los análisis incluyen sustancias como ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno.

📰 Comunicado Nacional | Pemex informa avances en el control del pozo Krem-1

🔗 https://t.co/Fjd1rju8yD pic.twitter.com/5DpO3itsMm — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 13, 2026

La empresa también destacó que no existen asentamientos humanos en la zona inmediata al incidente, aunque mantiene servicios médicos móviles y apoyo comunitario para habitantes de Las Choapas mientras continúan los trabajos para restablecer las condiciones del área.

Pemex reiteró que continuará desplegando recursos técnicos y operativos en la zona y expresó nuevamente su solidaridad con la familia del trabajador fallecido.