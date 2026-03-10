Disparos contra consulado de Estados Unidos en Canadá desatan investigación de seguridad nacional

Disparan contra el consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá y enciende las alertas. El ataque armado ocurrió durante la madrugada hoy 10 de marzo y autoridades lo investigan como un incidente de seguridad nacional.

De acuerdo con la policía, dos hombres llegaron en una camioneta blanca y abrieron fuego contra la fachada del consulado estadounidense antes de escapar. El edificio se encontraba ocupado en ese momento.

A pesar de los disparos, no se reportaron personas heridas; las balas impactaron el exterior, pero no lograron penetrar el edificio. El hecho provocó un fuerte despliegue policial en Toronto y encendió las alertas en instalaciones diplomáticas de Estados Unidos dentro de Canadá.

Lo que se sabe del ataque al consulado de Estados Unidos en Canadá

Las primeras investigaciones permitieron establecer varios puntos clave sobre el ataque:



El ataque ocurrió en el consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá

La policía fue alertada alrededor de las 5:30 de la mañana

Testigos reportaron que dos sospechosos descendieron de una camioneta blanca

Los agresores dispararon varias veces contra la fachada del consulado

En el lugar se localizaron casquillos y daños en el exterior del edificio

No hubo heridos, aunque había personas dentro del inmueble

Las autoridades explicaron que el edificio del consulado estadounidense cuenta con muros y cristales reforzados, lo que evitó que los disparos atravesaran la estructura.

Refuerzan seguridad en consulados de Estados Unidos en Canadá

Tras el ataque, la Real Policía Montada de Canadá anunció un aumento en la vigilancia alrededor de instalaciones diplomáticas.

El refuerzo incluye el consulado de Estados Unidos en Toronto, así como embajadas y sedes diplomáticas en Ottawa, la capital canadiense.

El superintendente Chris Leather explicó que la prioridad es evitar nuevos incidentes mientras se avanza en la investigación.

Las autoridades también ampliaron la vigilancia en edificios vinculados a Israel, debido al contexto internacional de tensión.

🚨 ÚLTIMA HORA: Se reporta una fuerte presencia policial en el centro de Toronto luego de que se registraran disparos en el Consulado de los Estados Unidos temprano esta mañana, sin que se reportaran heridos.pic.twitter.com/mHd9J2Coa2 — News Day Mundo (@NewsDayMundo) March 10, 2026

Investigan posible conexión con otros incidentes

El ataque contra el consulado de Estados Unidos en Canadá ocurrió después de una serie de incidentes violentos registrados recientemente en el área de Toronto.

Durante la última semana se reportaron disparos contra varias sinagogas, hechos que también generaron preocupación entre las autoridades.

Hasta ahora, la policía de Canadá no ha confirmado si existe una relación directa entre estos ataques.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que sigue de cerca la situación y mantiene coordinación con las autoridades de Canadá para esclarecer el ataque contra el consulado estadounidense.