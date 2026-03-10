Estados Unidos advierte a Irán sobre el “día más intenso de ataques"; tensión en el Estrecho de Ormuz

El conflicto en Medio Oriente podría recrudecer en cualquier momento, luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos (EU) Pete Hegseth, advirtiera que la jornada podría convertirse en el día más intenso de ataques contra Irán, en medio de una creciente crisis por el control del petróleo en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Durante declaraciones públicas hoy 10 de marzo, Hegseth afirmó que el gobierno iraní cometió “un gran error al atacar a sus vecinos”, esto en referencia a recientes acciones militares y al bloqueo petrolero que Teherán asegura que mantendrá en la región.

El funcionario estadounidense también citó al presidente Donald Trump, quien lanzó una advertencia directa al régimen iraní: si Irán intenta detener el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos responderá con una fuerza “20 veces mayor” a la empleada hasta ahora. La advertencia ha encendido alarmas en la comunidad internacional debido al impacto que una escalada militar podría tener en la seguridad global y los mercados energéticos.

¿Qué dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos?

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, señaló que el gobierno de Irán “cometió un gran error al atacar a sus vecinos”, lo que ha generado un incremento en la presión militar por parte de Washington y sus aliados.

Durante su mensaje, reiteró la postura del presidente estadounidense respecto a la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Hegseth advirtió que cualquier intento de bloquear esa ruta energética tendrá consecuencias severas.nLa frase más contundente llegó cuando citó a Trump: “Si Irán hace algo para detener el flujo de petróleo dentro del Estrecho de Ormuz, serán golpeados por Estados Unidos 20 veces más fuerte de lo que han sido golpeados hasta ahora.”

¿Por qué el Estrecho de Ormuz es tan importante?

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico, convirtiéndose en uno de los puntos estratégicos más críticos del comercio energético mundial.

Por esa vía transitan diariamente millones de barriles de petróleo provenientes de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán.

Cualquier interrupción en esta ruta puede provocar:



Aumentos bruscos en el precio del petróleo



Impactos en la economía global



Tensiones militares en Medio Oriente



Alteraciones en las cadenas de suministro energético.

Por esa razón, Estados Unidos y sus aliados consideran la seguridad del estrecho como una prioridad geopolítica.

Irán insiste en mantener el bloqueo petrolero

La advertencia de Washington llega después de que autoridades de Irán declararan que mantendrán el bloqueo petrolero en la región, una decisión que ha intensificado la confrontación diplomática y militar.nEl anuncio de Irán fue interpretado por Estados Unidos como una amenaza directa al comercio energético internacional, lo que llevó a la administración estadounidense a elevar el tono de sus advertencias.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de conflicto en Medio Oriente, ya que una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán podría tener consecuencias globales. Además del impacto en los precios del petróleo, expertos advierten que un conflicto en el Estrecho de Ormuz podría afectar rutas comerciales, mercados financieros y la estabilidad de la región.