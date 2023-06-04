Ataque armado en el norte de Nigeria dejó decenas de personas muertas y múltiples niños secuestrados

Un ataque armado en Nigeria dejó el saldo de decenas de personas muertas y múltiples niños secuestrados en ataques separados en dos estados del norte, dijo la policía y los residentes, los últimos incidentes en una región marcada por la violencia armada.

Según las autoridades, el ataque armado lo realizaron bandas criminales que andaban en motocicletas y que aprovechan con frecuencia la escasez de fuerzas de seguridad en la región para secuestrar a aldeanos, automovilistas y estudiantes y pedir rescates.

Los residentes afirmaron que hombres armados habían atacado el sábado las aldeas de Janbako y Sakkida, en el noroeste del estado de Zamfara, matando a 24 personas. Los pistoleros también secuestraron a varios niños que estaban recogiendo leña en un bosque de la vecina aldea de Gora.

Gunmen in #Nigeria have killed dozens of people and kidnapped a number of children in separate attacks in two northern states, police and residents said on Sunday, the latest incidents in a region dogged by armed violence. — CGTN Africa (@cgtnafrica) June 4, 2023

Hussaini Ahmadu y Abubakar Maradun, residentes locales en Janbako y Sakkida, dijeron que el ataque armado de las bandas habían exigido a principios de semana a los aldeanos el pago de una tasa para permitirles cultivar sus campos, pero éstos no lo hicieron.

El portavoz de la policía de Zamfara, Yazid Abubakar, confirmó el ataque armado, pero dijo que sólo se había informado de la muerte de 13 personas y del secuestro de nueve niños y niñas.

Estamos investigando todas las líneas para determinar quién estuvo detrás de estos ataques. Yazid Abubakar / Portavor de la policía de Zamfara

En el centro-norte del estado de Benue, hombres armados mataron a 25 personas e incendiaron sus casas durante un ataque el sábado en la comunidad de Imande Mbakange, dijeron dos residentes. Se desconocía el motivo del ataque.

Ataques armados: el pan de cada día en Nigeria

Amnistía Internacional reveló que la violencia en todas sus formas, incluídos los ataques armados, fue el mal que aquejó a la nación durante 2022.

Durante el año pasado, 6.907 personas fueron asesinadas, 6.157 fueron secuestradas y más de 2 mil fueron desplazadas.

Revelaron además que los ataques armados no sólo provenían de bandas criminales, también del Estado.

122 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por el Gobierno en respuesta al aumento de la violencia.