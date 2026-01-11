VIDEO: Captan ataque armado a hermano de dirigente del PRI en Michoacán

El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo “Memo” Valencia, denunció un ataque armado en contra de su hermano, René Valencia.

La alerta se dio a conocer a través de redes sociales, donde el propio líder priista pidió ayuda urgente a las autoridades y a la ciudadanía para reportar los hechos al número de emergencias 911.

“En estos momentos, en la comunidad de Jarácuaro, entre Pátzcuaro y Erongarícuaro, sicarios están disparando contra mi hermano René Valencia”, escribió Memo Valencia, mensaje que rápidamente fue replicado por activistas, amigos y usuarios que etiquetaron a corporaciones de seguridad estatales y federales para exigir una intervención inmediata.

VIDEO: Difunden ataque conntra hermano de dirigente del PRI

De acuerdo con los propios mensajes difundidos por Memo Valencia en Facebook, el atentado ocurrió cuando René Valencia viajaba en una camioneta acompañado de escoltas. En ese trayecto, presuntos sicarios comenzaron a disparar contra el vehículo, lo que desató una persecución.

Parte de estos hechos quedó registrada en transmisiones en vivo realizadas desde la cuenta de Revolución Social, organización de la cual René Valencia ha sido dirigente. En los videos se escuchan detonaciones de arma de fuego y los gritos de auxilio de quienes viajaban en el vehículo.

“Nos están atacando. Por favor, ayúdennos, la ayuda no llega”, se escucha decir a una mujer, mientras la camioneta intentaba escapar de los agresores.

Presunto ataque armado en Michoacán... René Valencia, líder de Revolución Social y excandidato a la alcaldía de Morelia, habría sido víctima de un ataque armado en Jarácuaro, entre Pátzcuaro y Erongarícuaro. La denuncia fue hecha por su hermano, Guillermo Valencia, dirigente del PRI en el estado. Horas después se confirmó que René y su esposa se encuentran a salvo.

¿Cuál es el estado de salud de René Valencia tras intento de ataque?

Horas después del ataque, Guillermo Valencia informó que su hermano se encontraba fuera de peligro. A través de una nueva publicación, agradeció las muestras de apoyo recibidas y confirmó que René Valencia había logrado salir ileso del atentado.

“Gracias a Dios, mi hermano está a salvo”, escribió el dirigente priista, quien también expresó su agradecimiento a las autoridades por la atención brindada.

Posteriormente, agregó que René Valencia ya se encontraba bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pese a la gravedad de los hechos, hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso, ni han informado si existen personas detenidas o avances en las investigaciones.

Condena del PRI nacional y señalamientos políticos

El ataque fue condenado por el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien se pronunció públicamente a través de redes sociales. Moreno calificó el atentado como un hecho cobarde y señaló que René Valencia fue emboscado mientras transitaba entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.

El líder priista acusó al gobierno de Morena de haber convertido a Michoacán en un estado sin seguridad ni autoridad, y sostuvo que el ataque refleja el nivel de impunidad con el que, dijo, opera el crimen organizado en la entidad.