Oficial: la Línea 6 del Metro de Monterrey ya tiene fecha de apertura tentativa y estas serán sus estaciones

Continúan los trabajos en una de las obras más esperadas para el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey: la línea 6 del Metro en Monterrey.

Un proyecto que promete mejorar la movilidad en Nuevo León, así como conectar municipios clave de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero ¿qué estaciones tendrá y cuándo abrirá

¿Cuál será la ruta completa de la Línea 6 del Metro de Monterrey?

La Línea 6 del Metro de Monterrey tendrá un recorrido de aproximadamente 17.6 kilómetros y contará con al menos 18 estaciones que conectarán desde el Hospital de Ginecología hasta Apodaca.

Aunque el trazo final y los nombres están en proceso de definición, estas serán algunas de las estaciones previstas:



Hospital de Ginecología

Torre Administrativa

Parque Fundidora (conexión con Líneas 3 y 4)

Y Griega (conexión con Línea 1)

Churubusco

Linda Vista

Azteca

Paseo La Fe

Sendero La Fe

Apodaca

¿Qué municipios de Nuevo León conectará el nuevo Metro?

Con esta nueva línea de metro, los habitantes de Monterrey, Guadalupe y Apodaca se beneficiarán significativamente, teniendo en cuenta que a diario decenas de personas se desplazan a la capital del estado para trabajar, estudiar o realizar compras.

Esta línea recorrerá avenidas importantes, entre ellas la de Miguel Alemán, una de las más transitadas de la zona.

El objetivo es ofrecer una opción de movilidad más rápida y eficiente, reduciendo los tiempos de traslado y disminuyendo la cantidad de vehículos en las calles.

@samuelgarciasepulveda Nunca antes visto en México: una línea del metro encima de otra. Aquí te explico cómo acabamos de hacer historia en nuestro país con la construcción de la nueva Línea 6 del metro. Paciencia, es muy complejo, pero de verdad VALDRÁ LA PENA 🚝🦁👊🏻 ♬ sonido original - Samuel Garcia

¿Cuándo iniciarán operaciones las estaciones?

Aunque al principio se pensó en junio de 2026 para iniciar con las pruebas del monorriel, la apertura al público en general sería entre agosto y septiembre, informó Abraham Vargas, director de Metrorrey.

El primer tramo operativo abarcaría desde Citadel hasta Y Griega, zona conocida como el “Tramo FIFA” por la importancia que tendrá durante el Mundial 2026.

Por ahora, no hay una fecha fija para que toda la línea funcione, aunque autoridades aseguraron que sí habrá pruebas para que turistas puedan utilizar una parte de la Línea 4 y 6.

¿Qué conexiones tendrá la Línea 6 de Metrorrey?

Uno de los principales objetivos de la Línea 6 será mejorar la conectividad con otros sistemas de transporte público, por ello se prevé conexiones con:



Línea 1 en Parque Fundidora y Y Griega

Líneas 4 y 5 en Hospital de Ginecología

Línea 1 de Transmetro en Ruiz Cortínes

Además, entre los beneficios proyectados de esta megaobra destacan:

