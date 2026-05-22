¿Cuánto costará ir al AIFA en tren? Revelan la nueva tarifa del Suburbano desde Buenavista

¿Subirá la tarifa? Tras la inauguración del ramal del tren Suburbano que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), usuarios pudieron aprovechar una costo promocional de 45 pesos para llegar a la terminal aérea.

Sin embargo, recientemente el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) publicó el esquema oficial de precios que entrará en operación más adelante, ya que el sistema ferroviario informó que la tarifa especial para viajar al AIFA continuará vigente “hasta nuevo aviso”

¿Cuál será la nueva tarifa del Tren Suburbano al AIFA?

Con base en el reglamento publicado en el sitio oficial de Fonadin, el costo del recorrido Buenavista-Lechería-AIFA, aumentó casi el doble a comparación de los 45 pesos establecido en un principio.

Ahora, el viaje completo tendrá un costo de 110 pesos, especialmente para pasajeros que viajen desde estaciones como Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán con destino final al AIFA.

Las tarifas autorizadas quedaron divididas de la siguiente manera:



Viaje corto, que contempla trayectos de 0 a 12.89 kilómetros, tendrá un costo de 11.50 pesos.

Viaje medio, de 12.9 a 25.59 kilómetros, costará 26.50 pesos.

Viaje largo, de 25.60 a 37.6 kilómetros, tendrá un precio de 40 pesos.

Viaje AIFA, de 0 41.2 kilómetros, costará 110 pesos.

|Fonadin

¿Sigue vigente la tarifa promocional de 45 pesos?

¡Buenas noticias para los usuarios! El Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA confirmó a través de redes sociales que la tarifa promocional seguirá vigente hasta nuevo aviso.

Esto significa que, por ahora, los pasajeros continuarán pagando 45 peso s por el recorrido completo entre Buenavista y el AIFA, mientras que los viajes intermedios mantendrán el precio de solo 11.50 pesos.

Esta publicación surgió luego del nuevo tabulador publicado por Fonadin, lo que generó dudas sobre un posible incremento en el costo del servicio, ya que se venía advirtiendo que a finales de mayo se terminaría el precio especial por inauguración del ramal.

👉Continúa viajando con la tarifa promocional vigente en el Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA.



Tarifa válida hasta nuevo aviso. pic.twitter.com/6GGsTUGVIx — @TrenAIFA (@TrenAIFA) May 21, 2026

¿Cuáles son los horarios del Tren Suburbano al AIFA?

¡Para que no se te vaya! El tren Suburbano mantiene una operación diaria para conectar a pasajeros desde la Ciudad de México hasta vialidades principales del Estado de México (Edomex).

La primera salida de lunes a viernes es a las 04:57 horas; los sábados inicia a las 06:05 horas y domingos y días festivos a las 07:05 horas.

En cuanto al último servicio, de lunes a viernes sale a las 00:11 horas; los sábados a las 00:13 horas y domingos a las 00:05 horas. Además, se informó que los trenes con dirección al AIFA pasan aproximadamente cada 30 minutos.

