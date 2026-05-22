Cae alcaldesa de Jiquipilas, Chiapas acusada de extorsión millonaria

La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la detención de tres funcionarias relacionadas con presuntos delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada entre ellas la alcaldesa de Jiquipilas.

La presidenta municipal de Blanca Yaneth “N”, señalada como presunta responsable del delito de abuso de autoridad por hechos ocurridos en Jiquipilas. Recordar que solo unas horas antes, la alcaldesa había sido destituida y el Congreso Estatal aprobó el desafuero para que pudiera enfrentar el proceso legal.

También fue capturada Guadalupe “N”, acusada de presunta extorsión agravada en el mismo municipio.

Además, las autoridades informaron sobre la detención de Olivia “N”, quien enfrenta acusaciones por abuso de autoridad derivadas de hechos registrados en Ocozocoautla.

Las tres personas quedaron a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, que será el encargado de definir su situación jurídica en los próximos días.

¿De qué acusan a las funcionarias detenidas?

Aunque la Fiscalía no detalló públicamente todos los elementos de la investigación, las autoridades señalaron que los casos están relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos desde cargos públicos municipales. Habrían exigido un millón de pesos a una empresa identificada como Avimarca para permitirle instalarse y operar dentro de Jiquipilas.

En el caso de Jiquipilas, las investigaciones previas ya apuntaban a posibles actos de extorsión relacionados con solicitudes de dinero a particulares y empresas.

Mientras tanto, en Ocozocoautla, las indagatorias se centran en presuntos abusos cometidos por funcionarios municipales en el ejercicio de sus funciones.

La noticia generó fuertes reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y no queden solo en detenciones mediáticas.

Fiscalía de Chiapas promete castigo contra la corrupción

La Fiscalía estatal aseguró que continuará actuando contra cualquier servidor público involucrado en delitos, sin importar el cargo que haya ocupado.

En su mensaje oficial, reiteró que mantiene una política de “Cero Corrupción y Cero Impunidad”, con el objetivo de combatir irregularidades dentro de los gobiernos municipales.

Las autoridades también destacaron que las detenidas fueron presentadas ante la justicia conforme a los procedimientos legales correspondientes.

¿Qué sigue para las detenidas?

Ahora será un juez quien determine la situación jurídica de Blanca Yaneth “N”, Guadalupe “N” y Olivia “N”.

Dependiendo de los avances de las investigaciones y de las pruebas presentadas por la Fiscalía, las acusadas podrían enfrentar procesos penales por los delitos señalados.

