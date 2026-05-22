Destituyen a alcaldesa morenista de Jiquipilas, Chiapas por presunta extorsión

El Congreso de Chiapas aprobó el desafuero y destitución de la alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Janeth Chiu, acusada del delito de extorsión agravada.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria y urgente, luego de que la Fiscalía estatal solicitara retirar la protección legal de la funcionaria para ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, la alcaldesa morenista y la directora de Obras Públicas del municipio habrían exigido un millón de pesos a una empresa identificada como Avimarca para permitirle instalarse y operar dentro de Jiquipilas.

La Fiscalía también confirmó que existe una orden de aprehensión contra la directora de Obras Públicas municipal por el mismo delito.

Fiscalía de Chiapas revela cómo operaba la presunta extorsión

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que la investigación apunta a que funcionarios municipales condicionaban permisos y proyectos a cambio de dinero.

Según las autoridades, la empresa afectada denunció que le pidieron un millón de pesos para poder establecerse en el municipio.

El caso provocó una reacción inmediata del Congreso local, que aprobó la declaratoria de procedencia para retirar el fuero a la alcaldesa y permitir que enfrente el proceso penal.

Tras la destitución, el Congreso nombró a la primera regidora, Benemérita Vela, como nueva presidenta municipal de Jiquipilas.

También destituyen a funcionarios de Ocozocoautla

El escándalo no terminó ahí. La Fiscalía también solicitó el desafuero de seis funcionarios del Ayuntamiento de Ocozocoautla.

Entre los señalados están la síndica municipal, dos regidoras y tres regidores, todos acusados de extorsión agravada. Las investigaciones señalan que presuntamente exigían diferentes cantidades de dinero a la presidenta municipal para permitir la realización de obras públicas en beneficio del municipio.

Las autoridades aseguraron que con el retiro del fuero podrán proceder penalmente contra los funcionarios involucrados y llevarlos ante la justicia.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca advirtió además que existen varias carpetas de investigación abiertas contra servidores públicos de otros diez ayuntamientos del estado.

Aunque no reveló nombres ni municipios, adelantó que en los próximos días podrían darse a conocer más casos relacionados con presuntos actos de corrupción y extorsión.

Los recientes desafueros reflejan la creciente presión contra autoridades municipales señaladas por abuso de poder y corrupción en Chiapas.

En redes sociales, usuarios reaccionaron con críticas y exigieron investigaciones más profundas sobre el manejo de recursos públicos y las presuntas extorsiones dentro de los gobiernos locales.

Mientras avanzan las investigaciones, tanto en Jiquipilas como en Ocozocoautla la atención está puesta en las posibles detenciones y en si surgirán nuevos nombres relacionados con estos casos.

