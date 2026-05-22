¿Quién era “Degezeta”? Esto se sabe del cantante asesinado frente a estadio de béisbol en Sinaloa

Luego del ataque armado registrado la noche del miércoles 20 de mayo frente al estadio Ángel Flores, en Culiacán, Sinaloa, se confirmó la muerte del cantante Mario Alberto Barreto Domínguez, mejor conocido en la escena musical como “Degezeta”.

El joven de 22 años era originario de Sonora, y poco a poco comenzaba a abrirse camino dentro del género urbano, especialmente con el reguetón.

¿Quién era “Degezeta”, cantante de música urbana asesinado en Culiacán, Sinaloa?

Mario Alberto era un joven intérprete de reguetón y rap que formaba parte de la nueva generación de artistas urbanos del noroeste de México.

Originario de Hermosillo, comenzó a construir su carrera musical bajo el sello Hyphy Music, donde lanzó varios temas que empezaban a ganar presencia en redes sociales y plataformas alternativas de streaming.

Entre las canciones más conocidas de “Degezeta” se encuentran:



"TOSTO NAZO"

“Mentira Buena”

“Chanel”

Esta última, en colaboración con el cantante culiacanense Jacobbo, le permitió ganar notoriedad en Youtube al comenzar a viralizarse entre seguidores del género urbano.

Aunque su carrera todavía estaba en una etapa inicial, el joven era señalado como una de las voces emergentes del reguetón, por lo que la noticia de su asesinato conmociónó a sus seguidores y amigos cercanos

¿Qué pasó frente al estadio Ángel Flores en Culiacán, Sinaloa?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 21:15 horas sobre la calle Constitución, en el cruce con Jesús Andrade, cerca del extinto estadio Ángel Flores y del estadio de béisbol de Los Tomateros.

Las autoridades señalaron que las víctimas viajaban a bordo de un automóvil Nissan Versa color gris cuando fueron interceptadas por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones desde otro auto en movimiento.

Ante la brutalidad del ataque, una de las víctimas quedó dentro del auto, mientras que la otra persona terminó tendida sobre la vía pública con heridas incompatibles con la vida.

Elementos de la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad acudieron al lugar tras el reporte de detonaciones y posteriormente acordonaron la zona sin que se revelaran más detalles, hasta que la propia disquera del artista confirmó la noticia.

Disquera lamenta el crimen contra “Degezeta” en Culiacán

A través de redes sociales, la disquera Hyphy Music, Inc confirmó la muerte del joven de 22 años, lamentando que la violencia que se vive en Sinaloa, producto de una herencia pactada por el crimen organizado, robara otra vida más.

En un mensaje muy emotivo, Hyphy Music aseguró que “Degezeta” salió de Hermosillo con muchos sueños, pero su voz se apagó por culpa de la situación que atraviesa la entidad.

“Nos duele muchísimo saber que hoy su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo.Siempre vamos a recordar las pláticas, las canciones, las risas y todas las ganas que le metía a este camino. Vuela alto, carnal”, se puede leer en el posteo.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado confirmó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

