¿Qué se sabe del caso de Oksana Gracheva? Hallan su cuerpo en Nuevo León tras 3 años desaparecida

Tras varios años de búsqueda, el caso de Oksana Gracheva Olegovna volvió a tomar relevancia luego de que fuera localizada sin vida al interior de una vivienda en el municipio de Apodaca, Nuevo León. La mujer, de origen ruso y reportada como desaparecida desde 2022, fue encontrada sin vida tras un reporte vecinal.

Localizan cuerpo de mujer rusa en Nuevo León

Un fuerte despliegue de la polícia se registró en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego del hallazgo de una mujer sin vida al interior de una vivienda.

De acuerdo con medios locales, la mujer llevaba cerca de un mes viviendo en ese domicilio junto a su pareja. Sin embargo, pasaron varios días sin que fuera vista, el silencio empezó a generar sospechas entre los vecinos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Madrigal, número 435, en la colonia Villa Luz, donde vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor fétido proveniente del domicilio.

⚠️ 🧩Llevaba cerca de un mes viviendo en ese domicilio junto a su pareja. Pasaron varios días sin que fuera vista, el silencio empezó a generar sospechas entre los vecinos, hasta que su ausencia y el olor se volvieron imposibles de ignorar. Todo cambió con la llegada de las… pic.twitter.com/bTlyNIWViX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 22, 2026

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, agentes ministeriales y personal de la Guardia Nacional, quienes confirmaron la presencia del cuerpo de una mujer rusa con días de descomposición. Tras el hallazgo, la zona de la vivienda fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades.

Posteriormente, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y comenzó las diligencias correspondientes.

La fiscalía y el grupo especializado en feminicidios catearon la casa y señalaron que podría tratarse de una muerte violenta, por lo que reunieron evidencias como objetos con filo, huellas dactilares, identificaciones, documentos y teléfonos celulares.

Oksana fue reportada como desaparecida en 2022

La víctima fue identificada como Oksana Gracheva Olegovna, una mujer de origen ruso, quien contaba con una ficha de búsqueda emitida por sus familiares desde 2022.

🚨 La Fiscalía de Nuevo León confirmó que la mujer hallada sin vida en una vivienda de Apodaca era Oksana Gracheva, ciudadana rusa reportada como desaparecida en 2022.



Autoridades informaron que la ficha de búsqueda fue desactivada días después, ya que mantenía contacto con su… — INFO7MTY (@info7mty) May 20, 2026

De acuerdo con los datos, Oksana Gracheva desapareció en noviembre de ese año en la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe, cuando tenía 28 años.

Peritos y agentes ministeriales realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas de su muerte, a la espera de los resultados de la autopsia de ley, tras casi cuatro años de su desaparición.