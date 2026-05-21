VIDEO: Tráiler vuelca y aplasta auto en la Chamapa-Lechería; reportan un lesionado

La tarde de este jueves se vivieron momentos de tensión en el municipio de Naucalpan, Estado de México, luego de que un tráiler volcara y terminara encima de una camioneta particular en la incorporación de la autopista Toluca–Naucalpan hacia la Chamapa–Lechería.

El aparatoso accidente provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia y generó severas afectaciones viales para cientos de automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo particular quedó prensado tras el impacto, por lo que elementos de rescate trabajaron contrarreloj para liberarlo entre los fierros retorcidos.

VIDEO: Tráiler terminó sobre una camioneta en Chamapa-Lecheria

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del accidente. El tráiler quedó volcado sobre la unidad particular, dejando la camioneta prácticamente destruida.

Paramédicos, bomberos y cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al sitio para brindar atención médica al lesionado y coordinar las maniobras de rescate. Hasta el momento, autoridades no han confirmado oficialmente las causas del percance ni el estado de salud de la persona afectada.

La circulación se complicó durante varias horas debido a las labores para retirar las unidades siniestradas y limpiar la carpeta asfáltica.

Conductores reportaron largas filas y tránsito detenido en distintos puntos de la autopista Chamapa-Lechería, una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana.

🚨#AlertaADN



🚛⚠️Un tráiler volcó y prensó a un vehículo particular en la autopista Chamapa - Lechería en #Edomex; hay un lesionado pic.twitter.com/AEeB2x5iWw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 21, 2026

Tráfico intenso tras accidente en Lechería

Autoridades recomendaron a los automovilistas manejar con precaución, reducir la velocidad y considerar rutas alternas mientras continúan las maniobras en el lugar.

En redes sociales, usuarios compartieron videos del momento posterior al accidente y criticaron las condiciones de tránsito que suelen registrarse en esa zona del Edomex.

Volvió a nacer... Volcadura esta tarde de camión que transportaba pintura cierra el entronque hacia la caseta de Chamapa en la carretera Chamapa-Lechería, zona #Naucalpan. Un vehículo particular quedó prensado bajo el camión volcado; su conductor fue rescatado con lesiones… pic.twitter.com/D3wR3tzADv — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) May 21, 2026

¿Dónde reportar un accidente en carretera?

Si ocurre un accidente o emergencia en carreteras de México, las autoridades recuerdan que el número principal de atención es el 911, disponible a nivel nacional.

Además, existen otras líneas de apoyo para conductores que necesiten asistencia durante sus recorridos:



074 – Capufe

088 – Guardia Nacional

078 – Ángeles Verdes

065 – Cruz Roja

911 – Emergencias nacionales

También se recomienda reportar incidentes directamente a través de las redes oficiales de Capufe o Guardia Nacional Carreteras para agilizar la atención.

Las autoridades insistieron en que, antes de salir a carretera, es importante revisar las condiciones mecánicas del vehículo y tener activado el servicio de marcación corta con la compañía telefónica para poder utilizar los números de emergencia sin problemas.