¡Rompieron los billetes!": Damnificados encaran a policías por presunto robo en escombros de La Guaira

Habitantes de residencia Vallarta, en Playa Grande La Guaira, denunciaron que funcionarios policiales estarían robando pertenencias de los apartamentos que colapsaron tras los terremotos en Venezuela.

De acuerdo con el video publicado por la periodista Francia Sánchez, donde se aprecia a ciudadanos gritar a los funcionarios, así como romper billetes que estos habrían tomado de los escombros, los habitantes denunciarían a estas personas de tomar dinero y pertenencias.

Los hechos habrían ocurrido en horas de la tarde del martes 30 de junio. Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades frente a estas denuncias.

VIDEO: Así fue el momento en que habitantes encaran a supuestos funcionarios cuando tomaban dinero de los escombros

Las imágenes, tanto de video como fotografías, muestran el momento en que damnificados reclaman a los presuntos funcionarios sobre el hecho de robar dinero que estaba en los restos de los edificios. Se escucha decir a algunas personas que rompieron los billetes, hecho que pudo ser en respuesta a que no se llevaran el efectivo.

El último balance sobre el saldo de los terremotos en Venezuela es de dos mil 295 fallecidos, seis mil 461 personas rescatadas y 11 mil 267 heridos. El gobierno venezolano ha reforzado su operativo de asistencia para las familias que han quedado sin hogar o habitan en zonas vulnerables, logrando la apertura de más de 60 refugios para atender a los damnificados.

Actualmente, el esquema de atención incluye 14 albergues temporales en el estado de La Guaira, sumados a otros 55 centros habilitados en Caracas, el estado Miranda y otras regiones impactadas por el desastre. En estos puntos, miles de familias reciben servicios esenciales como alojamiento, alimentación y asistencia básica mientras las autoridades continúan con la evaluación de los daños estructurales.