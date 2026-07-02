Tragedia en Tailandia: Un niño de 11 años atropella con una camioneta a una procesión de monjes budistas y mueren 9

Una procesión espiritual terminó en tragedia este jueves en la provincia de Mukdahan, al noreste de Tailandia. Nueve monjes budistas perdieron la vida y otros 11 resultaron heridos luego de que una camioneta, conducida por un menor de 11 años, se estrellara directamente contra el contingente religioso que caminaba por la carretera.

El menor sin supervisión adulta subió al vehículo y arrancó aprovechando que las llaves se encontraban puestas en el encendido. Kilómetros más adelante, la camioneta atropelló al grupo de 34 monjes y cinco acompañantes que realizaban una caminata de peregrinación a través de Isan, la región agrícola del país.

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Eight Buddhist monks were killed and more than 20 injured after being hit by a pickup truck driven by an 11-year-old boy while on a pilgrimage in Thailand's northeastern province of Mukdahan https://t.co/f25JoNBzVf pic.twitter.com/o4FKGKKmcm — Reuters (@Reuters) July 2, 2026

Algunos monjes murieron en el lugar y otros al llegar al hospital

Testigos presenciales informaron a las autoridades que el vehículo avanzaba a gran velocidad y dando bandazos sobre el asfalto antes de arrollar a los religiosos. Cinco de los monjes fallecieron de forma instantánea en el lugar del accidente, mientras que otros tres murieron poco después de ingresar a un hospital cercano. Más tarde, la oficina del gobernador confirmó el deceso de una novena víctima debido a la gravedad de sus lesiones.

Imágenes del lugar del siniestro difundidas por los servicios de rescate mostraron túnicas azafrán esparcidas sobre la vía y la parte frontal de una camioneta color dorado completamente destruida. Ante la magnitud de la emergencia, las clínicas locales y agrupaciones de voluntarios hicieron un llamado urgente a la población para recibir donaciones de sangre de cualquier tipo.

Los monjes son figuras respetadas en Tailandia

La tragedia ha generado una profunda conmoción en la sociedad tailandesa, un país mayoritariamente budista donde los monjes gozan de un alto respeto y protección comunitaria. En las redes sociales, los ciudadanos han expresado indignación, apuntando principalmente a la responsabilidad de los padres del menor por el descuido del vehículo.

"Salté hacia el lado de la carretera. Vi cómo mis compañeros eran golpeados por el coche y salían despedidos por el aire", relató Sompong, uno de los monjes sobrevivientes, en un video publicado por la Asociación de Rescate de Mukdahan.La policía mantiene abierta una investigación formal para determinar las circunstancias exactas del siniestro y establecer las responsabilidades legales correspondientes por negligencia. Por su parte, un monasterio cercano a la zona del accidente anunció que brindará refugio y asistencia médica a los sobrevivientes antes de que puedan retomar su trayecto.