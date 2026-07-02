“El fin del mundo me agarró haciendo música” DJ grababa en una azotea y captó en vivo el terremoto en Venezuela

Un DJ venezolano encendió su cámaras para grabar el momento que hacía música en la azotea de un edificio, sin imaginar que minutos después captaría el fuerte terremoto que sacudió a Venezuela.

El video se volvió viral en redes sociales por mostrar la reacción del músico mientras el movimiento telúrico hacía vibrar el edificio. Para Azteca Noticias, el propio DJ relató cómo vivió esos minutos, donde a pesar del pánico y la angustia, nunca dudó en poner a salvo a su familia.

¿Quién es el DJ que grabó el terremoto en Venezuela?

El protagonista del video es Víctor, conocido como Caribano, un DJ venezolano que había subido a una azotea para grabar contenido musical.

Según relató en entrevista con Azteca Noticias, todo estaba listo para iniciar el video: cámaras encendidas, audífonos puestos y el equipo instalado. Sin embargo, mientras mezclaba música comenzó el fuerte movimiento.

"Primero traté de sostener la mesa para que no se cayera. Yo, en mi inocencia... pero después ya no era sostener la mesa, era sostenerme yo", recordó.

Las imágenes muestran cómo intenta proteger su equipo durante los primeros segundos, hasta que la intensidad del sismo lo obliga a buscar la manera de ponerse a salvo.

Un terremoto que paralizó a toda la nación

Víctor explicó que, cuando la mesa cayó al piso, lo primero que pensó fue en su madre, quien se encontraba dentro del edificio: "Me recordé de que estaba mi mamá abajo. Pues fui y la busqué. Me aseguré de que estuviera a salvo", narró.

Una vez que confirmó que ella se encontraba bien, regresó a recoger parte de su equipo y descubrió que una de las cámaras había seguido grabando durante todo el suceso.

Esas imágenes posteriormente comenzaron a difundirse en redes sociales y medios de comunicación de distintos países, dando la vuelta al mundo y evidenciando la magnitud de la tragedia.

“El fin del mundo me agarró haciendo música” DJ narra su experiencia

Tras la experiencia, el DJ narró: "No será la primera ni la última vez que me siento uno de los violinistas del Titanic, dándome por servido ante el fin del mundo porque me agarró haciendo música".

Cabe decir que el video fue grabado durante el doble sismo registrado el 24 de junio, considerado uno de los eventos sísmicos más fuertes que ha enfrentado Venezuela en las últimas décadas.

De acuerdo con los reportes oficiales, primero ocurrió un terremoto de magnitud 7.1 y segundos después, se registró un segundo movimiento de magnitud 7.5.