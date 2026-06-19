Las pipas del Bienestar de 213 millones que pusieron a Puebla en modo campaña rumbo al 2027

El programa "Agua para el Bienestar" en Puebla, desató críticas por parte la oposición, ya que acusan que con las nuevas "Pipas del Bienestar" están realizando actos de campaña anticipados y además exigen transparencia ante el gasto millonario.

Mientras autoridades estatales aseguran que el reparto de agua busca atender a comunidades con problemas de abasto, legisladores del PRI señalan que la estrategia podría utilizarse para posicionar políticamente a funcionarios de cara a futuros procesos electorales.

¿Por qué la oposición critica el programa Agua para el Bienestar?

La diputada local del PRI, Delfina Pozos, afirmó que el reparto de agua mediante pipas tiene un trasfondo político y cuestionó que se presente como un beneficio gratuito cuando los recursos provienen del presupuesto público.

La legisladora sostuvo que el programa debe transparentar sus alcances y evitar cualquier uso con fines electorales.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar estatal ha insistido en que el servicio se entrega sin condicionamientos y busca garantizar el acceso al agua en zonas donde existe escasez.

¿Cuánto costaron las llamadas Pipas del Bienestar?

De acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia, la adquisición de 105 camiones cisterna tuvo un costo de 213 millones 150 mil pesos.

¡Continúan los actos de campaña anticipada e incongruencias en el gobierno de Alejandro Armenta! ❌🙄 La titular de la Secretaría del Bienestar en Puebla, Laura Artemisa García Chávez, sumó pipas de agua a sus abanicos y loterías para promover su imagen, las cuales costaron a los… pic.twitter.com/JAHBTVFcGT — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) June 17, 2026

La licitación identificada como GEP-SPFA-LPN-030-141/2026 fue adjudicada a la empresa Servicios y Arrendamientos GOB, S.A.P.I. de C.V.

El monto ha generado cuestionamientos por parte de la oposición, que exige mayor claridad sobre la operación y los objetivos del programa.

¿Qué inconsistencias señalan sobre la compra de las pipas?

Uno de los puntos que ha llamado la atención es que la licitación establecía que las unidades serían destinadas a la Secretaría de Infraestructura.

Sin embargo, actualmente el programa es promovido públicamente por la Secretaría de Bienestar, encabezada por Laura Artemisa García Chávez.

Este cambio ha sido señalado por diputados opositores, quienes piden explicar el papel de cada dependencia en la ejecución del proyecto.

¿Qué dice el Gobierno de Puebla sobre el programa?

Durante eventos públicos, la titular de Bienestar ha defendido la estrategia y aseguró que el suministro de agua llegará directamente a las familias que lo necesiten.

En la misma línea, el gobernador Alejandro Armenta destacó recientemente la incorporación de alrededor de 100 pipas para atender zonas con problemas de abastecimiento.

La administración estatal sostiene que el objetivo es ampliar el acceso al agua potable y reforzar la atención en comunidades que históricamente enfrentan dificultades para recibir el servicio.

Las críticas no se centran únicamente en el costo del programa. Para la oposición, la promoción de las Pipas del Bienestar podría convertirse en una plataforma de posicionamiento político rumbo a futuras elecciones. El gobierno defiende la iniciativa como una política pública enfocada en atender una necesidad básica.

