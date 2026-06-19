¡Buscan al depravado! Sujeto agrede a estudiante de prepa en calles de Ecatepec, Edomex

En redes sociales se ha difundido un video que muestra el momento en que un hombre agrede sexualmente a una estudiante de preparatoria que solo caminaba por una acera del fraccionamiento Izcalli Jardines, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

VIDEO: Sujeto agrede a estudiante en Ecatepec

El video, que ya circula en distintos medios, se observa a la adolescente caminar a plena luz del día con su mochila, cuando de manera repentina un sujeto que estaba dentro de su camioneta color vino abre la puerta del conductor y baja del vehículo.

En las imágenes se ve que el hombre se acerca de manera violenta a la alumna y forcejea con ella durante varios segundos.

🚨 Ataque sexual contra estudiante en #Ecatepec



En el fraccionamiento Izcalli Jardines, una adolescente fue agredida por un sujeto que descendió de una camioneta color vino.



El hombre forcejeó con la menor y le realizó tocamientos antes de huir en el vehículo.



La víctima,… pic.twitter.com/ng4bJy7xxd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

En algún punto, el sujeto le realizó tocamientos a la joven mientras esta intentaba zafarse y alejarse del lugar, incluso lo intenta patear para que el agresor se aleje.

Tras el forcejeo, la estudiante logra escapar del hombre, quien posteriormente se sube a la camioneta. En tanto que la chica se echa a correr lo más rápido que puede para que la camioneta no logre alcanzarla.

Lo más preocupante es que, durante todo el ataque, no se ve a nadie pasar por la zona ni a alguien que se acerque a ayudar a la joven.

Buscan al agresor sexual en Ecatepec, Edomex

Después del terrible momento, el hombre sube al auto y huye del lugar, mientras la adolescente continúa su camino visiblemente desconcertada tras lo ocurrido.

Tras recibir el reporte, elementos de la policía Municipal Ecatepec se trasladaron a la zona para brindar primeros auxilios a la jove, así como para intentar localizar al presunto agresor.

Se espera que con las cámaras de seguridad se pueda rastrear la camioneta y así trazar la ruta que siguió el hombre. Por lo tanto, las autoridades ya trabajan en la identificación del sujeto para proceder con su detención.

No es de esperar que el hecho genere mucha indignación entre los habitantes, por lo que se pide reforzar la seguridad en la zona, especialmente para las jóvenes de la Preparatoria 257 que transitan por la colonia Izcalli Jardines.

