Cae presunto asesino de Adrián Salinas; vocero de MC en Tlajomulco: Murió tras ataque armado en camión de Jalisco

A menos de un mes del homicidio de Adrián Salinas Vázquez, vocero juvenil de Movimiento Ciudadano (MC) en Tlajomulco, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención del presunto asesino, Javier Enrique 'N',responsable de la agresión ocurrida el pasado 28 de mayo en un camión de transporte público en la avenida Mariana Otero, en su cruce en la avenida Las Rosas en Guadalajara.

A través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales, la Fiscalía confirmó que tras un operativo estratégico de Policías de Investigación realizados hoy en la colonia Del Fresno, en la ZMG, se logró la captura del sospechoso en cumplimiento del mandamiento judicial por el delito de homicidio calificado, su modalidad de alevosía y ventaja.

La captura ocurrió luego de varias semanas de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron a las autoridades reconstruir la ruta del presunto agresor y reunir los elementos necesarios para solicitar una orden judicial en su contra.

Tras su detención, el hombre de 54 años fue trasladado a un complejo penitenciario de Jalisco, donde quedó a disposición de un juez que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Adrián Salinas en Jalisco?

El caso generó conmoción en Jalisco debido a que la víctima fue identificada como Adrián Salinas Vázquez, vocero de juventudes de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, quien perdió la vida mientras viajaba como pasajero en una unidad de transporte público.

De acuerdo con las investigaciones, la agresión se registró el 28 de mayo sobre la avenida Mariano Otero, cuando presuntamente se produjo un altercado entre el conductor del camión y una persona que viajaba en otro vehículo.

Las indagatorias apuntan a que, tras la discusión, el ahora detenido habría sacado un arma de fuego y disparado contra la unidad; uno de los proyectiles atravesó el camión e impactó a Adrián Salinas, quien murió en el lugar.

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🔴 #ALMOMENTO | Tras un operativo de la Fiscalía de Jalisco en la colonia del Fresno, fue arrestado Javier, Enrique “N” quien presuntamente fue el causante del asesinato de Adrian Salinas Vázquez, el pasado 28 de mayo en la Av. Mariano Otero y las Rosas municipio de Guadalajara.… pic.twitter.com/EFFUXmzhxQ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 18, 2026

Así fue la detención del presunto responsable del asesinato de Adrián Salinas

Desde el día de la agresión, la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales inició diversas diligencias para identificar al presunto responsable.

🚨Fiscalía informa.



Detienen a responsable de la muerte de un joven en un camión del transporte.



Las investigaciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada permitieron identificar al señalado y obtener una orden de aprehensión por homicidio calificado. (1-3) pic.twitter.com/5POMpojwW4 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 18, 2026

Con apoyo de sistemas de videovigilancia, labores de campo y coordinación con distintas corporaciones, los investigadores lograron ubicar a Javier Enrique “N” en la colonia Del Fresno, donde se ejecutó el operativo para su captura.

Ahora las autoridades continuarán con el proceso judicial para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad penal del detenido en el asesinato de Adrián Salinas, vocero de juventudes de MC en Tlajomulco.