¿El partido final está en riesgo? El pronóstico del clima para el España vs. Argentina en Nueva Jersey, EU

Todo listo para el partido final del Mundial 2026. Este 19 de julio 2026, el MetLife Stadium se prepara prepara la recibir a miles de aficionados que presenciarán el histórico duelo de España vs. Argentina, pero ¿cómo estará el clima en Nueva Jersey, EU, HOY?

En las últimos horas, todas las miradas se han desviado al cielo; te compartimos el pronóstico meteorológico este domingo.

Pronóstico del clima en Nueva Jersey para el partido España vs Argentina HOY

¿Habrá buen clima para el encuentro final? El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, las condiciones meteorológica para este domingo 19 de julio 2026 en Nueva Jersey será un cielo mayormente soleado, con una temperatura máxima de 28°C para el España vs. Argentina.

Se espera que la humedad en el área de East Rutherford será menor a la de los últimos días, por lo que no se esperan tormentas ni precipitaciones durante el partido.

Además, habrá viento ligero y habrá una buena calidad del aire, en comparación de las tormentas del día sábado. Todo apunta a que habrá un buen clima para que se dispute el España vs. Argentina.

¿A qué hora juega España vs. Argentina?

¡Que no se te pase! El partido entre España comenzará en punto de las 13:00 horas este domingo 19 de julio 2026; sin embargo, algunas transmisiones comenzarán alrededor de las 12:30 horas.

Llegó el día. 🏆#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 19, 2026

Clima para el Fan Fest en el Zócalo de la CDMX: ¿Va a llover durante la final del Mundial 2026?

Para la Ciudad de México se pronostican intervalos de chubascos, mientras que en el Estado de México habrá chubascos con lluvias fuertes, especialmente en las zonas centro, norte y oeste.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas e incluso caída de granizo. Además, se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora durante las tormentas.

En cuanto a las temperaturas, la capital del país tendrá una mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 25 a 27 grados, mientras que en Toluca el termómetro oscilará entre 9 y 11 grados por la mañana y 21 a 23 grados por la tarde.