El séptimo en 10 años: Andy Burnham es nombrado primer ministro del Reino Unido

Andy Burnham aceptó formalmente la invitación del rey Carlos III para formar un nuevo gobierno y ser primer ministro de Reino Unido, con lo cual se convierte en la séptima persona en ocupar las oficinas de Downing Street en una década.

El líder del Partido Laborista apuesta a que el Reino Unido recupere su estabilidad y prometió que su estilo de gobernar será diferente al buscar puntos de encuentro con la oposición.

En su primer discurso como primer ministro, Burnham reconoció la frustración pública con la política, por lo cual su generación de políticos, a la que pertenece, tendrá la labor de elevar los estándares y responder a nuevos desafíos de la ciudadanía.

Watch my first speech as Prime Minister 👇🏻https://t.co/dIVOCfWo9G — Andy Burnham (@andyburnham) July 20, 2026

Ante el público, el nuevo primer ministro prometió convertir su llegada en “un punto de inflexión” para Gran Bretaña y anunció la intención de presentar, más adelante este año, “un plan de 10 años” con una ruta clara desde la situación actual hacia la recuperación y la cohesión nacional.

El núcleo de su propuesta incluye transformar el modelo político hacia formas más colaborativas y orientadas a resolver problemas, junto con un nuevo modelo económico. Burnham culpó a decisiones de la década de 1980 por haber centralizado el poder político, privatizado la economía y desindustrializado amplias regiones, lo que, dijo, dejó comunidades que aún no se han recuperado.

Plan a 10 años y medidas urgentes ante la crisis del costo de vida

Burnham aseguró que, además del plan a largo plazo, anunciará medidas concretas “a partir de mañana” para dar alivio frente al costo de la vida y explicó que detallará también cómo se financiarán esas acciones. Mencionó varias prioridades: incentivar la inserción laboral juvenil mediante cambios en la educación, aumentar el apoyo en salud mental, y construir más viviendas públicas como vía para reducir el gasto social de forma justa y sostenible.

Reindustrialización y control público de servicios esenciales en Gran Bretaña

Para fomentar la industria nacional, el primer ministro propone usar la contratación pública para respaldar la producción británica y devolver a la esfera pública ciertos servicios básicos para hacerlos más asequibles. Burnham defendió una “economía nueva” que priorice la intervención pública y políticas preventivas que inviertan en el éxito de las personas en lugar de pagar por el fracaso.

Objetivos sociales: erradicación de indigencia y unidad nacional

En su intervención anunció que su primera instrucción como primer ministro será acabar con las personas indigentes en el país. Subrayó que pondrá el cuidado de las personas en el centro del gobierno y pidió a la ciudadanía que se sume a su esfuerzo.

