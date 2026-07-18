Ovidio Guzmán seguirá sin sentencia: Aplazan nuevamente la audiencia

La audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue aplazada nuevamente por una jueza federal de Estados Unidos. La comparecencia, que definiría la pena que enfrentará tras declararse culpable, fue reprogramada para el próximo 28 de octubre.

La decisión fue tomada por la jueza Sharon Johnson Coleman, quien modificó la fecha de la audiencia sin que, hasta el momento, se hayan dado a conocer mayores detalles sobre los motivos del nuevo aplazamiento.

Ovidio Guzmán se declaró culpable en 2025 de diversos cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, en un giro relevante dentro del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

Con el nuevo cambio de fecha, la resolución del caso deberá esperar hasta finales de octubre, cuando está previsto que Ovidio Guzmán comparezca nuevamente ante la corte para conocer la sentencia que pondrá fin a esta etapa de su proceso penal.

Declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán López, conocido como "El Ratón" e hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, formalizó el viernes 11 de julio su declaración de culpabilidad ante una corte federal de Estados Unidos, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia para colaborar con las autoridades a cambio de una posible reducción en su futura sentencia.

La audiencia se llevó a cabo en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, donde Ovidio Guzmán López aceptó oficialmente los cargos relacionados con narcotráfico. Con esta decisión se concreta el acuerdo que sus abogados habían negociado previamente con la fiscalía estadounidense.

Al declararse culpable, Ovidio Guzmán evita enfrentar un juicio que se perfilaba como uno de los procesos más mediáticos contra integrantes del Cártel de Sinaloa.

Además, adquiere la calidad de testigo cooperante, lo que implica proporcionar información a las autoridades estadounidenses con la expectativa de obtener beneficios durante la etapa de sentencia.

