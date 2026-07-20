¿México? Por miedo al ébola, un país cierra las fronteras a extranjeros: la medida inicia esta semana

Una nueva medida de control sanitario encendió el debate internacional luego de que Canadá anunciara restricciones temporales para viajeros extranjeros que hayan estado en el Congo durante los últimos 21 días, ante el actual brote de ébola que afecta a ese país africano.

La decisión, que busca reducir posibles riesgos de propagación dentro del territorio canadiense, comenzará a aplicarse este lunes 20 de julio por la noche, pero ya generó cuestionamientos debido a que contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Canadá restringirá el ingreso de viajeros provenientes del Congo por el brote de ébola

De acuerdo con la Agencia de Salud Pública de Canadá, las nuevas medidas permitirán negar la entrada a cualquier ciudadano extranjero que haya permanecido en el Congo durante los 21 días previos a su llegada.

El gobierno canadiense justificó la decisión al señalar que limitar el ingreso de personas con antecedentes recientes de viaje a las zonas afectadas puede ayudar a disminuir riesgos para la salud pública.

La medida entrará en vigor a las 11:59 de la noche del lunes 20 de julio, hora del este de Canadá, según informó la autoridad sanitaria del país.

Aunque se trata de una restricción temporal, el anuncio abrió una discusión sobre el equilibrio entre las acciones preventivas de los gobiernos y las recomendaciones de los organismos internacionales de salud.

OMS advierte que las restricciones por ébola pueden generar estigmatización

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las prohibiciones de viaje o comercio relacionadas con brotes de enfermedades pueden tener efectos negativos y dificultar los esfuerzos para contener una emergencia sanitaria.

El organismo internacional ha insistido en que la propagación del ébola no está relacionada con la nacionalidad o el origen étnico de las personas, y alertó que comunidades provenientes de regiones afectadas pueden enfrentar sospechas injustificadas.

Además, la OMS considera que el riesgo de una expansión internacional del actual brote de ébola en el Congo es bajo.

La postura del organismo contrasta con la decisión de Canadá, que optó por implementar controles fronterizos como una medida preventiva ante la situación sanitaria.

¿Cómo avanza el brote de ébola en el Congo?

El brote de ébola continúa bajo vigilancia internacional mientras las autoridades del Congo trabajan para contener la enfermedad.

Hasta el 15 de julio, el país había reportado más de 2 mil 100 casos de ébola, entre ellos 828 fallecimientos.

El virus se transmite principalmente mediante el contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada, por lo que las autoridades sanitarias mantienen protocolos de vigilancia y respuesta para reducir nuevos contagios.

La decisión de Canadá coloca nuevamente en el centro del debate las estrategias que deben seguir los países ante emergencias sanitarias: reforzar controles fronterizos o mantener la movilidad internacional recomendada por los organismos especializados.

Mientras tanto, la OMS continúa llamando a evitar medidas que puedan provocar estigmatización y afectar la respuesta global contra el brote de ébola.