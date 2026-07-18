Protestas masivas en Venecia por la llegada del yate del embajador de Estados Unidos

La emblemática e histórica Fiesta del Redentore en Venecia se vio sacudida por violentos enfrentamientos vecinales. Alrededor de 300 manifestantes chocaron con la policía antidisturbios la noche del viernes debido a la indignación que provocó la llegada del Boardwalk, un mega yate de 117 metros de eslora valorado en 450 millones de dólares.

La embarcación de lujo pertenece a Tilman Fertitta, actual embajador de Estados Unidos en Italia y un cercano aliado político y donante del presidente Donald Trump.

Tilman Fertitta, cuya fortuna está valuada por Forbes en casi 11,000 millones de dólares gracias a sus negocios de casinos, restaurantes y equipos deportivos, se encuentra realizando un viaje veraniego por las costas italianas.

El diplomático califica esta travesía familiar y de personal como una estrategia de "diplomacia costera" con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos. Sin embargo, su parada en la ciudad de los canales fue recibida con megáfonos, pancartas de rechazo a la administración estadounidense y consignas que sentenciaban: "Venecia no está en venta".

Protesta a Venezia contro l'arrivo del mega yacht Boardwalk di Tilman Fertitta, ambasciatore Usa. La manifestazione "Venezia non si Usa" contesta le dimensioni della nave e la politica statunitense.



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Arruinó una fiesta histórica

La Fiesta del Redentore es una de las tradiciones más sagradas para los venecianos, celebrada anualmente para conmemorar el fin de la peste de 1576. Miles de personas se reúnen en botes y muelles para presenciar un masivo espectáculo de fuegos artificiales. Para la población local, el hecho de que el gigantesco yate de Tilman Fertitta se estacionara justo enfrente del área costera habitual de observación arruinó el festejo y colmó la paciencia de los residentes y visitantes.

Los líderes sindicales y vecinales no tardaron en alzar la voz durante las movilizaciones, Daniele Giordano, secretario del sindicato CGIL en Venecia, calificó de "desgracia" la recepción del barco y afirmó que su sola presencia representa exactamente lo opuesto a la sostenibilidad social y ambiental que requiere la región.

Emanuele Lepore, uno de los manifestantes locales, denunció ante medios internacionales que es lamentable tener que luchar tanto para demostrar que la ciudad no está a la venta mientras los residentes enfrentan serias dificultades de vivienda, perdiendo espacios públicos y servicios que terminan entregándose a multimillonarios extranjeros.

Las protestas son muy parecidas a las del verano pasado contra el magnate de Amazon, Jeff Bezos, y la periodista Lauren Sanchez, quienes celebraron su boda de varios días en la laguna provocando bloqueos y molestias.

Les indigna que la seguridad sea pagada por contribuyentes italianos

Aunque Tilman Fertitta ha asegurado que cubre personalmente todos los gastos operativos del yate para sus familiares e invitados, ni la Embajada de Estados Unidos ni los funcionarios en Roma han querido revelar la cantidad de dinero público que los contribuyentes italianos están pagando para garantizar el despliegue de seguridad marítima y terrestre en cada uno de los 13 puertos de su itinerario. El barco cuenta con helipuertos dobles y sirvió como residencia del embajador el año pasado mientras se remodelaba la sede diplomática oficial en la capital.

La Embajada de Estados Unidos ha optado por mantener el silencio ante los disturbios, pero un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia declaró brevemente que los esfuerzos de diplomacia costera siguen en marcha. El incidente ocurre en medio de un contexto de relaciones notablemente tensas entre el mandatario norteamericano Donald Trump y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, luego de que el presidente estadounidense ironizara el mes pasado sobre la insistencia de la líder italiana por fotografiarse con él durante la cumbre del G7 en Francia.

