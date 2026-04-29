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Violencia en CDMX: Apuñalan a hombre en el pecho sobre Paseo de la Reforma

Un hombre en situación vulnerable fue atacado con un cuchillo en el cruce de Reforma e Hidalgo, en CDMX; la víctima permanece delicada con el arma incrustada.

Tras una riña en Paseo de la Reforma e Hidalgo, apuñalan a automovilista en CDMX
Tras una riña en Paseo de la Reforma e Hidalgo, apuñalan a automovilista en CDMX|Isidro Corro/AztecaNoticias

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Con información de: Isidro Corro

Una escena de extrema violencia se registró la mañana de este miércoles en uno de los puntos neurálgicos de la Ciudad de México. Un hombre resultó herido de gravedad tras un ataque directo con arma blanca en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, lo que desató una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia en la alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente ocurrió en la colonia Guerrero, donde un hombre, identificado como una persona en situación prioritaria, fue interceptado por un agresor mientras caminaba en compañía de una mujer. Sin mediar palabra, el atacante hirió a la víctima, quien quedó tendida sobre el pavimento con un puñal clavado en el pecho.

Testigos de los hechos solicitaron auxilio inmediato a través de los botones de pánico y las cámaras del C5. Elementos de los servicios de emergencia acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al lesionado; debido a la gravedad de la herida y la ubicación del arma, su estado de salud se reporta como delicado.

¿Qué pasó en Reforma e Hidalgo? Acuchillan a un hombre en situación prioritaria

Tras recibir el reporte del ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) activó un cerco virtual que permitió rastrear al sospechoso durante su huida. El operativo culminó con éxito en el cruce de las avenidas Rosales y México Tenochtitlán, en la colonia Buenavista.

El detenido fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público correspondiente para iniciar la carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas o tentativa de homicidio. En la zona de la Alameda Central y Paseo de la Reforma se mantiene una fuerte vigilancia policial tras los hechos.

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