Descubren y detienen a sujeto por tomar fotos a menor en Metro de CDMX

El acoso sexual y violencia sexual contra las mujeres sigue. En esta ocasión, la víctima fue una menor de edad a quien un sujeto le tomó fotos sin su consentimiento cuando viajaba en el Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Este caso fue dado a conocer en redes sociales, pero las autoridades respondieron que tomar cartas en el asunto y que el hombre acusado de cometer tal acto fue esposado.

Sujeto fotografió sin permiso a menor desde la Línea 12 del Metro de CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo informó que oficiales de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindaron apoyo a una menor de edad en la estación Zapata de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.

La menor declaró haber sido víctima de la toma de fotografías sin su consentimiento mientras viajaba en la Línea 12, que conecta con la Línea 3 en la estación Zapata.

Investigan caso de acoso contra menor en el Metro de CDMX

Después de pedir auxilio, la adolescente señaló directamente al probable responsable, quien fue ubicado en el lugar.

Al tenerlo a la vista, los oficiales detuvieron al individuo, quien fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

Adrián Rubalcava, director general del Metro de CDMX, confirmó el arresto de este hombre y destacó el apoyo de los policías al brindar ayuda a la menor.

Reitero, en el @MetroCDMX hay cero tolerancia al acoso sexual.

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial de la @SSC_CDMX brindaron apoyo a una menor en la estación Zapata de la Línea 3, quien reportó haber sido fotografiada sin su consentimiento mientras viajaba en la Línea… pic.twitter.com/zhuMbKpJh0 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 29, 2026

Policía de CDMX pide a víctima de acoso en el Metro que denuncie en X

Apenas el 21 de abril de 2026 se dio a conocer el caso de Sara, una joven de 31 años quien tras regresar de trabajar y abordar la Línea 1 del Metro, en la estación Boulevard Puerto Aéreo fue acosada sexualmente.

Al estar en esa estación con dirección a Observatorio, cerca de las 19:30 horas, un sujeto se le acercó con sus partes íntimas de fuera y masturbándose.

Esta situación la reportó ante un par de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: una oficial y un policía, pero su caso es distinto, pues a ella le negaron ayuda.

La oficial solo le respondió: "Ah, okay, lo reporto", pero Sara tuvo la esperanza que irían a buscar al agresor, pero no ocurrió.

"Me quedé parada en los torniquetes y pensé que ella me iba a decir 'vamos a buscarlo' o no sé; quizá se activaría alguno de todos estos protocolos que siempre andan diciendo que existen, en diferentes espacios", relató en entrevista con Azteca Noticias.

La víctima preguntó si podían hacer algo para detener al sujeto y la oficial llamó por su radio a otro policía, quien en lugar de ayudarla solo le dijo que reportara lo que pasó en X, antes Twitter.

"Él lo que me dice es 'sí, tenemos muchos reportes de situaciones similares en esta zona, pero nunca se hace nada, o sea, nunca ha pasado nada'. Con esas respuestas como va a pasar algo (...) así tal cual él me dijo eso: repórtalo en Twitter".