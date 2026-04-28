Lenia Batres frena entrega de lentes y prótesis en el IMSS: “No hay capacidad financiera”

Nueva polémica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora por el acceso a insumos médicos, una batalla que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían perder en el pleno, bajo el argumento de la "insuficiencia presupuestal".

Fue la ministra Lenia Batres Guadarrama quien se posicionó como el "escudo financiero" de las instituciones gubernamentales, pese a que su labor es pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas y no sobre la capacidad de gasto.

En esta ocasión, defendió la validez del artículo 42, fracción II, del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, el cual excluye explícitamente la entrega de insumos esenciales para la calidad de vida de los trabajadores mayores de edad.

Apenas la semana pasada defendió los intereses del ISSSTE, institución encabezada por su hermano Martí Batres, y ahora, en la discusión sobre si el IMSS debe dotar de manera gratuita de lentes, aparatos auditivos o prótesis, la ministra volvió a cerrar la cartera institucional.

La ministra Lenia Batres vuelve al centro del debate tras respaldar posturas de instituciones públicas en temas de salud.



Primero defendió al ISSSTE, encabezado por su hermano Martí Batres, y ahora se pronunció en la discusión sobre si el IMSS debe otorgar dispositivos médicos… pic.twitter.com/8X2B9LZoxQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

¿Qué dijo Lenia Batres hoy?: El presupuesto por encima del derecho a la salud

Durante la sesión, Batres justificó su rechazo a declarar la inconstitucionalidad de la norma alegando que obligar al IMSS a entregar estos apoyos generaría un impacto estructural que el instituto no podría soportar.

“No podríamos, insisto, presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada sin contar con evidencia técnica de infraestructura, presupuesto y recursos”, señaló la ministra durante su intervención.

Para la ministra, emitir una resolución que obligara al Seguro Social a cubrir estos gastos sería "irresponsable" sin una valoración previa del impacto presupuestal, aun cuando esto signifique mantener una barrera para miles de ciudadanos que requieren estos dispositivos para su vida diaria.

¿Qué insumos seguirán fuera del alcance de los derechohabientes?

Con esta postura, el IMSS mantiene la facultad de no entregar:



Anteojos y lentes de contacto.

Aparatos auditivos e implantes cocleares.

Prótesis y órtesis externas.

La ministra sostuvo que una invalidez con efectos generales no puede basarse solo en la necesidad clínica, sino que debe respetar el "diseño normativo" y las limitaciones de la Ley General de Salud.

En #México el conflicto de interés ya no se oculta: se litiga.



Lenia Batres (@LeniaBatres), ministra de la @SCJN, impulsó un proyecto que benefició directamente a su hermano @martibatres, director del @ISSSTE_mx, al eximirlo de pagar más de 5 mil millones de pesos en predial y… pic.twitter.com/ufa7r4K2mV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

El patrón Batres: De Martí y el ISSSTE al presupuesto del IMSS

Esta decisión no llega en el vacío. Apenas el pasado 23 de abril, la ministra fue duramente cuestionada por no declararse impedida en un caso que benefició directamente a su hermano, Martí Batres, actual director del ISSSTE.

En aquel fallo, la ministra impulsó un proyecto que perdonó a la institución que dirige su hermano una deuda de 5 mil 810 millones de pesos que mantenía con el Gobierno de la Ciudad de México por concepto de impuestos (predial, agua y nómina).

En esa ocasión, al igual que ahora con el IMSS, el argumento de la ministra prevaleció para evitar un "hueco" en las finanzas federales, aun a costa de los ingresos locales o los derechos de los ciudadanos.