¡Colapso en la capital! CNTE anuncia megamarcha en CDMX para esta semana; a qué hora será y qué calles serán afectadas

Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron una nueva megamarcha en calles de la Ciudad de México para finales de este semana, pero ¿cuándo tomarán las calles de la capital del país?

¿Cuándo será la megamarcha de la CNTE en calles del CDMX?

¡Atención, capitalinos! La megamarcha de maestros de la CNTE será el próximo viernes 1 de mayo 2026 , partiendo desde el Ángel de la Independencia; algunas vialidades se verán afectadas.

"Este 1 de mayo levantamos una jornada unitaria, internacionalista, proletaria, antiimperialista y antifascista", explicaron a través de una publicación en redes sociales.

¿A qué hora inicia la megamarcha CNTE en la CDMX este 1 de mayo 2026?

La megamarcha de maestros de la CNTE en CDMX comenzará alrededor de las 9:00 horas de este viernes 1 de mayo 2026 .

Se espera que las y los manifestantes comiencen a reunirse desde horas antes, lo que podría ocasionar caos vial en algunas zonas desde las primeras horas de este día.

Ruta de la megamarcha de maestros este viernes: Calles afectadas

¡No te quedes en el tráfico! La marcha de maestros iniciará desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo CDMX, por lo que las siguiente vialidades podrían verse gravemente afectadas:



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Circuito Plaza de la Constitución

Hasta el momento se desconoce si los maestros realizarán algún mitin después de llegar a la explanada del Zócalo CDMX.

Alternativas viales por la megamarcha de la CNTE en CDMX

Si tienes que cruzar el centro o moverte de norte a sur, estas son las rutas que suelen mantenerse libres o con mejor flujo:



Circuito Interior: Es la mejor opción para rodear la zona de conflicto.

Es la mejor opción para rodear la zona de conflicto. Avenida Chapultepec: Para quienes se mueven hacia el poniente o el centro-sur.

Para quienes se mueven hacia el poniente o el centro-sur. Eje 1 Norte: Útil para cruzar de oriente a poniente por la zona de Tepito/Guerrero.

Útil para cruzar de oriente a poniente por la zona de Tepito/Guerrero. Eje 1 Oriente (Circunvalación): Para evitar la zona del Zócalo por el lado este.

Para evitar la zona del Zócalo por el lado este. José María Izazaga: Si vienes del sur y necesitas cruzar hacia el oriente.

En caso de utilizar transporte público, toma en cuenta que algunas rutas podrían presentar cierres o retrasos, por lo que se recomienda mantenerse atento a las cue tas oficiales de cada uno de los medios de transporte.