¿Qué líneas fallan hoy? Metro CDMX EN VIVO: Caos en Línea 8

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy miércoles 29 de abril de 2026.

¡Considéralo! La estación Auditorio , correspondiente a la Línea 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario, y la estación San Antonio Abad de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas debido a trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.