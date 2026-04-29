¿Qué líneas fallan hoy? Metro CDMX EN VIVO: Caos en Línea 8
¿Cómo va el Metro CDMX esta mañana? Consulta el avance de trenes en la red de las 12 Líneas y evita retrasos para ellagra a tu escuela o trabajo hoy miércoles.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy miércoles 29 de abril de 2026.
¡Considéralo! La estación Auditorio, correspondiente a la Línea 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario, y la estación San Antonio Abad de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas debido a trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.
¿Qué líneas fallan hoy? Metro CDMX EN VIVO: Reporte de avance y retrasos este 29 de abril
Cortan corriente en la Línea 8
Un bastón cayó a las vías de la Línea 8 (Constitución de 1917 a Garibaldi), por lo que personal del STC cortó el suministro de energía y retirarlo. Ya laboran en agilizar el paso de trenes.
¿Qué pasa en la Línea B?
Pasajeros indican que el tren está detenido por más de 10 minutos en la estación Ecatepec de la Línea B en dirección a la terminal Buenavista.
Que pasa en línea B, tenemos más de diez minutos en la estación Ecatepec dirección Buenavista, y no hay alta afluencia, no empiecen a generar caos con sus esperas @MetroCDMX @AdrianRubalcava— Laura Blancas (@LauraBlanc45232) April 29, 2026
Problemas en Línea 3
Pasajeros de la Línea 3 destacan que el tren lleva detenido 10 minutos en la estación División del Norte en dirección a la terminal Indios Verdes.
@MetroCDMX @AdrianRubalcava por que estamos detenidos tanto tiempo llevamos aproximadamente 10 min detenidos en la estacion división del norte dirección indios verdes, si no hay alta afluencia de gente cual es el motivo ahora de el retraso— Christian Jair (@krijg10) April 29, 2026
Retrasos en Línea 1 y Línea 2
Pasajeros reportan retrasos en la Línea 1 (Observatorio-Pantitlán) y la Línea 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña).
.@MetroCDMX eres una reverenda porquería de servicio, primero línea 1, 10 minutos en avanzar de la Merced a Pino Suárez y luego para rematar ya en la línea 2 tu avance lento 🤬🤬🤬🤬🤬 #MetroCDMX y agrega que en la línea 1 no se tiene señal de @ATTMx y @ServicioTelcel— Huts (@kronos_kkc) April 29, 2026