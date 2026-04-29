Cae presunto asesino de toda una familia en Azcapotzalco; indagan su relación con una de las víctimas

Tres hombres y una mujer fueron detenidos en Atizapán, Estado de México, tras ser identificados como los presuntos responsables del homicidio de cuatro personas en la alcaldía Azcapotzalco. Los sospechosos se ocultaban en territorio mexiquense luego de que los cuerpos de las víctimas fuesen localizados este martes 28 de abril de 2026.

La captura se concretó tras el rastreo de los involucrados en el asesinato de los integrantes de una familia, quienes fueron hallados sin vida al interior de un domicilio en la colonia Nueva Santa María. Los sujetos ya fueron puestos a disposición para que se determine su situación legal tras el operativo que involucró a corporaciones de la Ciudad de México y municipios colindantes.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

Presunto autor material intento impedir su detención con disparos

El rastro de dos camionetas robadas en la colonia Nueva Santa María fue la pieza que permitió localizar en el Estado de México a los presuntos responsables del multihomicidio. Entre los detenidos destaca Emiliano "N", un joven de 20 años que, según las primeras líneas de investigación, mantenía un vínculo sentimental con una de las mujeres halladas sin vida.

Esta cercanía habría sido aprovechada por el grupo delictivo para entrar al domicilio sin resistencia, con el objetivo de saquear la vivienda o presionar a los propietarios para ceder el inmueble. La captura no fue pacífica: el sospechoso disparó contra los agentes para evitar el arresto, quienes respondieron al fuego hiriéndolo, por lo que ahora permanece hospitalizado bajo estricta vigilancia.

Junto al principal sospechoso, fueron asegurados Francisco Javier "N", José María "N" y María de Jesús "N", identificados como parte de una célula dedicada al despojo de predios y al narcomenudeo en las zonas limítrofes con la capital.

Al momento de ser interceptados, las autoridades les incautaron dos armas de fuego y objetos que aparentemente sustrajeron de la casa donde, este 28 de abril de 2026, fueron encontrados los cuerpos de dos adultos y dos menores de edad con heridas de arma blanca.

Multihomicidio en Azcapotzalco: Matana a familioa en su casa

El hallazgo de los cuerpos ocurrió esta tarde en una vivienda ubicada en la esquina de Begonias y Guanábana 146. Dentro del inmueble estaban los restos de tres mujeres y un hombre. Según los informes técnicos, las víctimas son dos adultos y dos menores de edad, todos con heridas provocadas por objetos punzocortantes.

Agentes ministeriales recolectaron indicios en el lugar y realizaron entrevistas con vecinos para reconstruir los hechos previos al crimen. La Fiscalía de la CDMX abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio múltiple, mientras el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona permitió seguir la ruta de escape de los cuatro detenidos hacia el Estado de México.

