¿Lo van a trasladar a EU? Este podría ser el destino de Audias Flores, “El Jardinero”, operador del CJNG

La zona de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, se encuentra acordonada por equipos de máxima seguridad, ¿por qué?, por la presencia de nada más y nada menos Audias Flores Silva, mejor conocido como "El Jardinero", operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia (FEMDO) mantiene en sus instalaciones, al menos por ahora, al que fuera el sucesor directo del fallecido exlíder del cártel, Nemesio Oseguera, "El Mencho".

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, cercano a "El Mencho" y operador del CJNG, fue detenido en Nayarit.



Era considerado posible sucesor y tenía una recompensa de 5 millones de dólares. Está ligado a un coche bomba en 2025 en Michoacán.



Ya fue trasladado a CDMX, donde se… pic.twitter.com/Wuqd1lc9zt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

¿De qué acusan a "El Jardinero"?

A Flores Silva no solo se le investiga por tráfico de drogas; su apodo, "El Mata Jefes", se debe a la violencia con la que eliminaba a rivales y autoridades. Uno de los cargos más graves en su contra es la explosión de un coche bomba en diciembre pasado en Michoacán, un ataque que cobró la vida de cinco personas. Este evento marcó un antes y un después en la búsqueda del criminal, colocándolo como un objetivo prioritario para las fuerzas federales.

"El Jardinero" y sus emboscadas

El rastro de sangre que dejó "El Jardinero" incluye eventos que marcaron a las instituciones de seguridad. Se le atribuye la emboscada en Soyotlán donde murieron 15 policías estatales, además del asesinato de tres soldados en Teocaltiche apenas en 2023.

Aunque ya había estado en prisión tres años por estos hechos, recuperó la libertad, ascendiendo hasta convertirse en el encargado de supervisar las finanzas y el tráfico de armas de la organización.

¿A dónde van a llevar a "El Jardinero"?

En este momento, la justicia mexicana tiene carpetas abiertas contra él por uso de armas de fuego y explosivos. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos también está interesado en el delincuente. Allá lo requieren por conspiración y narcotráfico a gran escala.

En las próximas horas, los jueces deberán definir si se queda en un penal de máxima seguridad en México o si se concede la extradición inmediata para que enfrente a la corte estadounidense.

¿El CJNG no está extinto?

Aunque la captura de "El Jardinero" es un duro golpe para el CJNG, la Secretaría de Seguridad mencionó que el grupo no ha desaparecido. Tras la caída de Audias Flores, las autoridades identificaron a otros tres operadores cercanos a "El Mencho" que siguen controlando las rutas de la droga y las extorsiones.

El hombre más cercano a "El Mencho"



Audias Flores Silvia, mejor conocido como "El Jardinero", era el hombre más allegado a Nemesio Oseguera Cervantes, el fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.



Desde el 2010 comenzó a escalar posiciones, convirtiéndose en pieza… pic.twitter.com/do6o4s8Dzk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

"El Jardinero" sería trasladado en las próximas horas

Se espera que sea enviado a un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de alta seguridad para evitar cualquier intento de fuga o, si así lo determinan las autoridades, sería trasladado a EU.