¡Tragedia en CDMX! Trabajador muere electrocutado en la Venustiano Carranza tras tocar cables de alta tensión

¡Tarde de terror en la CDMX! Un trabajador murió electrocutado, mientras pintaba la fachada de un edificio en la colonia Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza; elementos de la policía capitalina ya se encuentran en el lugar de los hechos.

La muerte del trabajador ocurrió en la calle 45 y avenida 4, en la zona oriente de la Ciudad de México.

Herramienta toca cables de alta tensión: Lo que se sabe de la muerte del trabajador

Al parecer, el hombre se encontraba pintando la facha de uno de los edificios de la colonia, cuando desafortunadamente una de sus herramientas tocó los cables de alta tensión, ubicados a un metro de distancia de este inmueble, lo que hizo que se electrocutara.

El cuerpo del trabajador quedó tendido en el lugar, por lo que elementos de seguridad ya acordonaron la zona.

Hasta el momento se desconoce la identidad del trabajador, pues no se han revelado más detalles sobre el incidente ocurrido la tarde de este martes 28 de abril 2026, en la colonia Ignacio Zaragoza.

Por otro lado, no se contó con la declaración de alguno de los vecinos o habitantes del edificio en el que la víctima se encontraba trabajando.

Tragedia en CDMX...



Un trabajador murió electrocutado mientras realizaba labores de pintura en una fachada en la colonia Ignacio Zaragoza.



De acuerdo con los primeros reportes, habría tocado cables de alta tensión con sus herramientas. La zona ya fue acordonada por policías y… pic.twitter.com/4nbHCw6O7v — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

Policía capitalina acordona la zona del incidente en espeta de los peritos

Elementos de la policía capitalina y Protección Civil acordonaron el lugar del accidente, pues están a la espera de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar el levantamiento del cadáver,

Se espera que las autoridades abran una carpeta de investigación para determinar qué fue lo que ocurrió en la zona.

Por el momento, la zona del accidente se encuentra resguardada por elementos de la policía capitalina. Se espera la llegada de los peritos para seguir con los protocolos correspondientes.

¿Qué hacer en caso de una descarga eléctrica?

Una descarga eléctrica puede provocar lesiones graves e incluso la muerte en cuestión de segundos. Saber cómo reaccionar de manera inmediata y segura es fundamental para proteger la vida de la persona afectada y evitar que haya más víctimas.

Recomendaciones básicas ante una descarga eléctrica:

