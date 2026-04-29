Lo suben vivo y lo bajan muerto de patrulla en CDMX en Iztapalapa

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un hombre en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, la persona pero se les murió arriba de la patrulla.

El deceso fue confirmado por las autoridades y la Fiscalía General de Justicia capitalina inicia la investigación correspondiente para esclarecer esta muerte al oriente de la ciudad.

Hombre muerto en patrulla de CDMX fue detenido por osbtruir el paso

Los hechos ocurrieron después de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre en calles de la colonia Central de Abasto.

De acuerdo con el reporte emitido este martes 28 de abril de 2026, el sujeto obstruía la vialidad con un tractocamión, pero la situación cambió por completo repentinamente.

Los policías realizaban recorridos de seguridad en la Vialidad de los 1 y la Cabecera S-T, cuando observaron un tractocamión amarillo con azul obstruyendo la vialidad.

Detenido intentó huir y policía de CDMX cae

Para evitar un incidente en la zona, un oficial se acercó a la ventanilla del conductor para indicarle que debía mover el camión, sin embargo el sujeto puso en marcha la unidad, lo que provocó que el uniformado cayera al piso.

En ese momento, el conductor bajó del tractocamión y comenzó a correr. Esta acción movilizó a los elementos de seguridad, quienes comenzaron una persecución para que no escapara y el hombre que operaba el tractocamión finalmente fue detenido y trasladado ante el juez cívico.

Muere detenido antes de ser presentado ante un Juez Cívico en CDMX

Al llegar al juzgado, el hombre fue encontrado inconsciente en la parte trasera de la patrulla MX-135D-4 del Sector Abasto-Reforma.

Su cuerpo quedó en la puerta izquierda detrás del lado del conductor la cual, de acuerdo con una fotografía, estaba abierta y la patrulla en un estacionamiento.

¿Qué se sabe de la muerte de hombre detenido en patrulla de CDMX?

El hombre vestía una playera amarilla, un pantalón de mezclilla azul y calcetines negros, pero no traía zapatos. Hasta ahora se desconoce la identidad de la persona.

Cuando arribaron a las instalaciones del juzgado, al bajar de la patrulla, el hombre se desvaneció, por lo que los policías solicitaron el apoyo de una unidad médica, cuyos paramédicos lo diagnosticaron sin signos vitales, etiología a determinar, sin signos de golpes o violencia.

Los policías involucrados también fueron presentados a rendir su declaración, mientras que personal de la Dirección General de Asuntos Internos tendrá que llevar a cabo el proceso de investigación y sanción correspondiente en caso de comprobarse un mal actuar por parte de los policías.

