Colapsa segundo piso de edificio en la Roma Norte, CDMX

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este martes en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego del colapso del segundo piso de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Durango y Córdoba.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble , de dos niveles y aparentemente deshabitado, sufrió un desplome parcial que alertó a vecinos de la zona. Fueron ellos quienes, al escuchar el estruendo y observar la caída de la estructura, realizaron el llamado de auxilio al número de emergencias 911.

¿Desplome de edificio dejó lesionados? Esto se sabe sobre el accidente en la Roma Norte

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como personal de protección civil y seguridad pública, quienes iniciaron labores de inspección para descartar riesgos mayores.

El Primer Superintendente de los bomberos capitalinos, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó que se trató del colapso del segundo nivel de un domicilio sin ocupantes. A través de sus canales oficiales, detalló que, pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Sin embargo, el desplome sí dejó afectaciones materiales, principalmente a un vehículo particular que se encontraba estacionado en la vía pública al momento del incidente, el cual resultó dañado por los escombros.

Atendemos un colapso de un segundo piso de un domicilio deshabitado, en la Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que derivado del desplome un vehículo resultó afectado, no se reportan personas lesionadas.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/a70HIwMKia — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 28, 2026

Acordonan la zona y restablecen la circulación tras desplome de piso en Roma Norte

Como parte de las medidas de seguridad, elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para evitar el paso de peatones y vehículos, mientras los equipos de emergencia realizaban la remoción de escombros y la evaluación estructural del inmueble.

El cierre a la circulación en el cruce de Durango y Córdoba se mantuvo durante aproximadamente 40 minutos, tiempo en el que se llevaron a cabo las maniobras necesarias para garantizar que no existiera riesgo adicional.

Una vez concluidas las labores y tras confirmar que no había personas atrapadas ni peligro inminente, las autoridades reabrieron la circulación y dieron por finalizada la emergencia.