¿Tráfico colapsado en la CDMX? Sigue EN VIVO marchas y bloqueos este miércoles 29 de abril
¿Habrá marchas este miércoles? Sigue el reporte completo de todo lo que pasa en las vialidades de la CDMX este miércoles 29 de abril.
¿Día de marchas? Consulta el reporte de este miércoles 29 de abril para no quedarte atorado en el tráfico por bloqueos, percances viales y cierres en distinas zonas de la Ciudad de México (CDMX).
En Azteca Noticias te decimos todo sobre las vialidades de la capital EN VIVO con alternativas viales.
¿Tráfico colapsado en la CDMX? Sigue EN VIVO marchas y bloqueos este miércoles 29 de abril
Bloqueo en la calle Liverpool, Colonia Juárez
Se reportan complicaciones a la circulación en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc. Se encuentra cerrado el paso vehicular en la calle Liverpool, específicamente en el tramo comprendido entre Bruselas y Versalles.
La presencia de manifestantes en este punto impide el tránsito hacia la zona de oficinas y comercios de la colonia Juárez, afectando la movilidad local.
¿Dónde habrá marchas HOY?
Este ombligo de semana se esperan varias manifestaciones en la capital de la república mexicana, ¿cuáles son?
9:00 AM: Habrá presencia de manifestantes en Anillo Periférico #3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.
10:00 AM: Considera marchas en José María Pino Suárez #2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
11:00 AM: Manifestación en Bucareli #48, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
16:00 PM: Protesta en Av. Paseo de la Reforma #135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
17:00 PM: Concentración de manifestantes en Popocatépetl y Nayaritas, col. Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.
A lo largo del día: Aldama #63, colonia San Lucas, alcaldía Iztapalapa.