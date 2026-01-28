Ataque a periodistas en Puebla: Fueron golpeados y asaltados mientras cubrían un reportaje

La violencia contra periodistas en Puebla volvió a encender las alertas el martes 27 de enero. Una reportera y un camarógrafo fueron víctimas de un ataque mientras realizaban una cobertura en calles del Centro Histórico.

Ataque a periodistas en Puebla: Violencia alcanza a la prensa durante cobertura

El ataque ocurrió mientras el equipo documentaba un reportaje. De acuerdo con el testimonio del camarógrafo, dos sujetos se aproximaron cuando realizaban la grabación y, sin previo aviso, los golpearon.

El primer ataque se registró en la 14 Poniente, entre la 9 y la 7, cuando los periodistas realizaban tomas en la vía pública.

Los agresores se encontraban en una camioneta y se acercaron directamente al camarógrafo para golpearlo y despojarlo de su equipo, mientras su compañera reportera presenciaba la escena.

Durante la agresión, también les fue robado equipo de trabajo; por lo que el ataque obligó a suspender la cobertura y generó movilización policial en la zona.

Robo al 2x1 a periodistas en #Puebla



La reportera Ana Belén Castellanos y el camarógrafo Antonio Pineda fueron interceptados por siete hombres. Antonio fue sometido y golpeado; les robaron el equipo de grabación.



En otro hecho, el editor Raúl Lazcano de E-Consulta fue asaltado…

Horas antes, otro periodista fue víctima de la violencia en Puebla: Se trata de un editor de un portal digital local, quien fue asaltado cuando se dirigía a su lugar de trabajo .

Según el reporte, los agresores lo golpearon en repetidas ocasiones y le provocaron una herida en la cabeza ; aunque policías acudieron al lugar tras el ataque, no se reportaron personas detenidas.

Estos hechos colocan nuevamente a Puebla bajo el reflector por la inseguridad que enfrentan los periodistas, quienes no solo documentan la realidad cotidiana, sino que también se convierten en blanco de la violencia urbana.

¡El periodismo se ha vuelto una actividad de alto riesgo! Dos periodistas son violentados en Puebla, mostrando la falta de acción por parte del gobierno de Alejandro Armenta para proteger a los poblanos que ejercen su derecho de libertad de expresión.

Periodistas agredidos en Puebla: robos, golpes y cero detenidos

En ambos ataques a periodistas en Puebla, las autoridades confirmaron la presencia policial posterior a los hechos, pero sin detenciones. Los casos quedaron registrados como agresiones y robos con violencia, lo que refuerza la preocupación entre comunicadores.

Los periodistas afectados reciben atención médica y apoyo de sus medios, mientras los hechos ya forman parte de las carpetas de investigación.