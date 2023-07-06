Ataque de Rusia contra edificio residencial de Ucrania: VIDEO

Un ataque con misiles de Rusia mató al menos a cuatro personas en Leópolis este jueves (6 de julio) en el mayor ataque contra la infraestructura civil de la ciudad occidental de Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia, dijeron funcionarios ucranianos. El edificio residencial quedó destruido.

Tres misiles impactaron en torno a las tres de la mañana en un grupo de edificios de viviendas y en un cuartel militar.

Al menos 24 personas resultaron heridas

El Ministerio del Interior fijó el número de muertos en cuatro y dijo que 34 personas habían resultado heridas, incluido un niño. Los rescatistas continuaban trabajando en el lugar.

Rescatan con vida de entre los escombros a siete personas

Los servicios de emergencia dijeron que lograron rescatar a siete personas de entre los escombros del edificio residencial y desalojaron a otras 64 del edificio, ubicado a unos 60 kilómetros de Polonia, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea.

El alcalde, Andriy Sadovyi, ha asegurado que el ataque dejó severas afectaciones, "han resultado gravemente afectados 60 apartamentos. Hay daños en instituciones educativas, residencias del Politécnico de Leópolis, un gran edificio de oficinas próximo.

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023

Decenas de vehículos destruidos por el ataque

57 vehículos han quedado destruidos", dijo el alcalde en una conferencia de prensa. En total cerca de un millar de residentes puede que necesiten alojamiento temporal. Los afectados están siendo trasladados a hoteles y a viviendas de residencia temporal anteriormente usadas para desplazados internos ucranianos.

El jefe de la administración Militar Regional de Leópolis, Maksim Kozitski, ha señalado que tras el ataque hubo un incendio que se ha extinguido rápidamente. "Bomberos, médicos y servicios de emergencias trabajan en el lugar. Las personas reciben toda la ayuda necesaria", ha indicado.

Los residentes intentaban calmar a sus vecinos que lloraban mientras otros ayudaban a los rescatistas a barrer los cristales rotos.

El alcalde Andriy Sadovyi lo calificó como el ataque más grande de la guerra de más de 16 meses contra la infraestructura civil en Leópolis, una ciudad que está lejos del frente y a unos 70 km de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN.

Rusia lanza misiles desde el Mar Negro

La Fuerza Aérea ucraniana explicó que Rusia había lanzado desde portaaviones y submarinos situados en el Mar Negro diez misiles de crucero Kalibr que cambiaron bruscamente de dirección para engañar a las defensas aéreas ucranianas, que sólo pudieron interceptar siete de ellos.

"Se identificaron varios grupos de misiles que primero se dirigieron hacia el norte, utilizando la topografía de la zona del canal del Dniéper, y después cambiaron abruptamente su dirección hacia el oeste", explicó la fuerza aérea en un comunicado. De este modo, las defensas aéreas ucranias "sólo pudieron destruir siete de los diez misiles de crucero Kalibr".

Tropas de Ucrania derriban varios misiles

El organismo escribe en su comunicado "¡Necesitamos F-16!" capaces de destruir los proyectiles que lanza Rusia. Dijo que siete de cada 10 misiles fueron derribados.

Ucrania promete respuesta contundente

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque contra el edificio residencial con un mensaje publicado en Twitter junto a un vídeo del edificio parcialmente destruido por el misil. "Habrá sin duda una respuesta al enemigo, una respuesta contundente", escribió Zelenski, que dio su pésame a las familias de las víctimas.