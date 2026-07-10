Erling Haaland tiene un doble...¡y es una modelo rusa!

La búsqueda de dobles o personas con rasgos idénticos en distintas partes del mundo encontró un nuevo referente en Moscú, Rusia. La modelo de 24 años, Anastasia Kostromitina, captó la atención de millones de usuarios en las redes sociales tras difundirse el notable parecido que comparte con la estrella del Manchester City y de la selección de Noruega, el futbolista Erling Haaland.

Se volvió viral cuando su madre, Mariya Kostromitina, publicó un video en la cuenta de Instagram @mariya___kos. En la grabación, la joven imita los gestos, las poses e incluso la icónica celebración de gol del atacante nórdico, lo que desató una oleada de interacciones que superó los 107 millones de reproducciones y acumuló decenas de miles de comentarios en sus redes sociales.

El parecido es innegable

Los usuarios de las plataformas digitales hicieron hincapié en las coincidencias anatómicas y expresivas entre la creadora de contenido y el deportista. Entre las características más señaladas destacan:

El cabello rubio y el tono azul grisáceo de los ojos.

La estructura de la mandíbula y el rostro.

La mirada fija y los gestos faciales característicos del goleador.

Los internautas ya apodan a la modelo como la "versión femenina" o la "hermana gemela" de Haaland quien ya acumula más de 120 goles a nivel de clubes en el fútbol inglés.

No le gustaba parecerse a Haaland

Anastasia Kostromitina explicó que las comparaciones con el jugador noruego no son una novedad para ella, ya que diversos conocidos y seguidores se lo manifestaban desde hace más de cuatro años. En un inicio, la modelo confesó que las observaciones no eran de su total agrado y le costaba asimilar la similitud otras personas notaban.

Ahora la joven ya acepta su parecido y lo ha convertido en una ventaja para volverse viral. Las críticas y comentarios negativos dejaron de afectarle, ahora impulsa su carrera como modelo con su curiosa similitud a su "gemelo perdido".