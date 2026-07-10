Un policía retirado abatió a un delincuente defendiendo a su esposa de un asalto en Argentina

Un intento de robo por dos delincuentes en motocicleta terminó con uno de los asaltantes abatido tras enfrentarse a un oficial retirado de la Policía Federal Argentina. El asalto ocurrió el pasado miércoles en la localidad de Gerli, en Avellaneda, Argentina, cuando el expolicía de 71 años llegaba a su domicilio junto con su esposa.

Todo quedó registrado en las grabaciones de una cámara de seguridad de la zona. Tras el análisis de las imágenes y las evidencias el lugar, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 de Avellaneda determinó que el hombre actuó en legítima defensa, por lo que no enfrentará cargos judiciales.

Forcejearon y hubo disparos

De acuerdo con el registro del vídeo de cámara de vigilancia y los informes policiales, los agresores interceptaron a la pareja de adultos mayores y exigieron la entrega de dinero en efectivo amenazándolos de muerte. En medio de la confrontación, la mujer se resistió a entregar sus pertenencias y forcejeó con uno de los atacantes, quien amenazó con herirla con un arma.

Ante el riesgo inminente, el oficial retirado logró sacar una pistola que su esposa llevaba oculta entre su ropa y disparó contra los asaltantes. Uno de los impactos hirió de gravedad a uno de los sospechosos, quien intentó escapar a pie antes de desplomarse sin vida sobre la vía pública a los pocos metros del lugar del asalto.

Están buscando al otro asaltante

Efectivos de la Comisaría 6.ª de Gerli acudieron al sitio del suceso tras recibir un reporte de emergencia que alertaba sobre detonaciones de armas de fuego. Al arribar, los agentes confirmaron el deceso del delincuente y los peritos de las fuerzas de seguridad secuestraron una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros que se encontraba junto al cuerpo del fallecido.

El duelo del inmueble declaró ante las autoridades, detallando la mecánica del intento de robo. Mientras el cuerpo del asaltante abatido permanece a disposición de la morgue judicial, la policía sigue buscando al segundo involucrado, quien logró darse a la fuga a bordo de la motocicleta en dirección a la localidad vecina de Lanús.