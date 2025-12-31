Balean a funcionaria de Tecámac afuera de su casa; alcaldesa denuncia “clima de amenazas”

La violencia alcanzó a la administración pública del Estado de México en el último día del año. La mañana de este miércoles 31 de diciembre de 2025, Tania Judith Avendaño Servín, identificada como directora de Bienestar del Sistema Municipal del DIF, fue víctima de un ataque directo a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo oficial.

El atentado ocurrió en la zona sur del municipio, cerca del domicilio de la servidora pública. De acuerdo con los reportes policiales, un sujeto armado se aproximó a la unidad y abrió fuego contra ella. Afortunadamente, y como confirmó el gobierno local, "el agresor no logró consumar su intención" de privarla de la vida; sin embargo, la funcionaria resultó herida por un proyectil de arma de fuego en un brazo.

Despliegan operativo en Tecámac, Edomex, tras atentado

Tras el ataque, servicios de emergencia atendieron a la víctima en el lugar. El Ayuntamiento de Tecámac emitió un comunicado urgente informando que su compañera, identificada oficialmente como "Tania N.", ya se encuentra recibiendo atención médica hospitalaria y su estado de salud se reporta fuera de peligro.

De manera paralela, elementos de la Guardia Civil de Tecámac desplegaron un fuerte operativo de contención, búsqueda e investigación en la zona sur de la demarcación para intentar dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

Atentan contra funcionaria de Tecámac, Edomex; Ayuntamiento denuncia amenazas de políticos

Denuncian "guerra sucia" y amenazas de políticos

El ataque ha destapado un clima de hostilidad política en el municipio. La alcaldesa Rosi Wong condenó enérgicamente los hechos y señaló que este atentado no es un hecho aislado.

A través del comunicado oficial, el gobierno municipal reveló que "otros funcionarios han sido víctimas de amenazas e intimidación", situaciones que ya habían sido denunciadas previamente. La administración fue contundente al exigir que la investigación no solo busque al tirador, sino que tome en cuenta los "antecedentes de confrontación y amenazas que en público y en privado, así como vía telefónica, han proferido algunos actores políticos".

El Ayuntamiento reiteró que no permitirá actos de violencia contra quienes sirven a la ciudadanía y confía en que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que ya inició una carpeta por lesiones dolosas, llegue hasta las últimas consecuencias.