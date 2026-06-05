¡Urge localizarlas! Alerta AMBER Guanajuato por Lia Dávalos y Esmeralda Bonilla, adolescentes desaparecidas en León

La preocupación crede en Guanajuato tras la activación de dos fichas de Alerta AMBER para localizar a Lía Esmeralda Dávalos Pérez, de 15 años, y Esmeralda Bonilla Valadez de 17 años, quiénes fueron vistas por última vez en el municipio de León, y continúan desaparecidas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), informó que ambas adolescentes se encuentran en calidad de no localizadas y que existe temor por su integridad física, debido a su minoría de edad, además del riesgo de qué puedan ser víctimas de un delito.

¿Quién es Lía Esmeralda Dávalos Pérez?

De acuerdo con la Alerta AMBER emitida por la Fiscalía, Lía Esmeralda Dávalos Pérez, de 15 años, fue vista por última vez el 1 de junio de 2026, en León Guanajuato.

La dolescente y mide aproximadamente 1.60 metros, pesa 50 kilogramos, tiene cabello negro ondulado y ojos café claro. Al momento de su desaparición, vestida una blusa azul con blanco, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos. Cómo se particulares, cuenta con un tatuaje en el antebrazo derecho y una cicatriz en el mentón.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Lia Esmeralda Dávalos Perez de 15 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/yDIOjnGzuy — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 4, 2026

¿Que se sabe sobre Esmeralda Bonilla Valadez?

La segunda ficha de búsqueda corresponde a Esmeralda Bonilla Valadez, de 17 años, quien fue vista por última vez el 1 de mayo de 2026, también en León.

Según la información oficial, mide 1.54 metros, pesa 56 kilogramos, tiene cabello negro, ondulado y ojos café claro. Vestía una sudadera blanca, short azúl y sandalias moradas. Entre sus características distintivas destaca un tatuaje con la leyenda no especificada que abarca desde la nuca hasta la media espalda.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Esmeralda Bonilla Valadez de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/puVjJhSCsM — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 5, 2026

Alerta AMBER México: ¿Qué hacer si tienes información sobre su paradero?

La Fiscalía de Guanajuato solicita a la ciudadanía que, en caso de reconocer a alguna de las adolescentes o contar con información que ayude a su localización, no intente intervenir por cuenta propia. Las autoridades piden reportar cualquier dato de manera inmediata al número 800 DENUNCIA (368-6242) o al 911.

La desaparición de niñas, niños y adolescentes continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad y protección de menores en México. Por ello, la colaboración ciudadana resulta fundamental para agilizar las labores de búsqueda y aumentar las posibilidades de localización. ¿Haz visto a Lía Esmeralda Dávalos Pérez o Esmeralda Bonilla Valadez? Un reporte oportuno puede marcar la diferencia y ayudar a que regresen con sus familias.