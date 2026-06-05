Congreso veta y declara persona “no grata” a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Baltazar Gaona García, declaró formalmente como persona “no grata” a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García. Con un portazo definitivo, el legislador anunció que la edil y otros tres funcionarios de su administración, tanto el regidor, la encargada de Comunicación y tres secretarios del municipio, tendrán estrictamente prohibido el ingreso al Palacio Legislativo.

¿Por qué vetaron a Grecia Quiroz del Congreso de Michoacán?

Aunque Gaona aclaró que la alcaldesa podrá ser atendida por los diputados, advirtió de forma tajante que esto se hará exclusivamente fuera del recinto.

La drástica medida es la respuesta inmediata del Congreso local tras los disturbios y protestas ocurridos en el recinto, donde simpatizantes del Movimiento Independiente del Sombrero se manifestaron en contra de la aprobación de la reforma electoral del estado. El oficialismo legislativo acusó a la edil de alentar los desmanes, cerrándole el acceso al recinto parlamentario como una sanción institucional sin precedentes.

NOS QUIEREN QUITAR DEL CAMINO.



Posicionamiento Del Movimiento Independiente Del Sombrero



Denunciamos públicamente que la Reforma Electoral que el día de mañana se pretende imponer en Michoacán: NO es una reforma democrática, no es una reforma técnica y no es una reforma… pic.twitter.com/DZjp7KFNfa — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) May 27, 2026

El detonante de la crisis actual ocurrió el pasado 26 de mayo, cuando la edil de Uruapan denunció públicamente a través de su cuenta de X que el Congreso pretendía imponer una reforma diseñada desde el miedo para detener legalmente su proyecto independiente. Quiroz expuso que la ley prohíbe que las candidaturas ciudadanas compartan plataformas, propaganda, imagen, colores o estrategias de comunicación, obligándolos a competir de forma aislada. La alcaldesa calificó esta reforma de regresiva y acusó directamente a los legisladores de intentar "borrar el legado de Carlos Manzo" mediante un bloqueo político intencional para impedir que la ciudadanía se organice como movimiento.

Un día después, simpatizantes del Movimiento del Sombrero se manifestaron a las afueras del recinto y fueron señalados por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso como los responsables de los daños ocasionados al edificio histórico.