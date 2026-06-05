FGE identifica vehículo usado en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

A tres días de que un comando armado irrumpiera de forma violenta en su domicilio, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez continúa desaparecida. Ante la indignación social y las alertas encendidas por organismos internacionales de derechos humanos, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó sobre el primer avance sustancial en las indagatorias, esto durante la mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum.

FGE identifica vehículo usado en el secuestro de la periodista

Las autoridades informaron que ya tienen plenamente identificado el automóvil en el que los agresores se llevaron a la comunicadora. La fiscal estatal explicó que el rastreo de las cámaras de seguridad y las evidencias recabadas permitieron ubicar la unidad involucrada, lo que abre una línea clave para dar con el paradero de la directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Avances en la búsqueda de la periodista Roxana Guzmán en #Veracruz.



La Fiscalía estatal ya identificó un vehículo y la ruta que siguieron los captores tras analizar cámaras de seguridad.



El despliegue operativo se concentra en Nanchital, Moloacán y Cuichapa.… pic.twitter.com/R1rgbIGgYy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 5, 2026

"Nos hemos abocado a las entrevistas a familiares, personas cercanas a la víctima; se está realizando el análisis de videograbaciones que nos han permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento", señaló la fiscal.

¿Cómo ocurrió el secuestro de la periodista?

La privación de la libertad de Roxana Guzmán ocurrió la mañana del pasado martes 2 de junio en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en la zona sur de Veracruz. Lo alarmante del caso es que el momento exacto del ataque quedó registrado en una transmisión de video captada desde el interior de la vivienda.

En las imágenes, que ya se volvieron virales y forman parte de la carpeta de investigación, se observa cómo al menos cuatro sujetos encapuchados y fuertemente armados destrozaron las cerraduras a martillazos. Pese a los gritos desesperados de la familia advirtiendo que al interior de la casa se encontraba un bebé, los delincuentes ingresaron por la fuerza, golpearon al padre de la comunicadora y la sometieron en el suelo antes de llevársela.

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