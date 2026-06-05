“Mi nieto llora en silencio": Desgarrador testimonio de la madre de la periodista Roxana Guzmán, desaparecida en Veracruz

¡La incertidumbre y la angustia crecen en Veracruz! A tres días de que la periodista Roxana Guzmán fuera privada de su libertad por un grupo de hombres armados que irrumpió en su domicilio, su familia asegura que no ha recibido llamadas y mensajes, ni mucho menos información acerca de su paradero.

Mientras los autoridades mantienen abierta la investigación, este caso ya generó una enorme preocupación entre colegas, familiares y ciudadanos que exigen la pronta localización de la periodista mexicana.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Roxana Guzmán?

De acuerdo con el testimonio de Rubicela Ramírez, madre de la comunicadora, los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 2 de junio en su vivienda ubicada en el municipio de Nanchital, Veracruz. Según relató, alrededor de las 6:00 horas, varios hombres encapuchados y vestidos de negro, ingresaron por la fuerza al inmueble.

La mujer aseguro que los agresores sometieron a los integrantes de la familia, causaron destrozos dentro de la vivienda y posteriormente se llevaron a Roxana Guzmán: “Fueron como cinco minutos que para nosotros parecieron horas”, señaló Rubicela a Alejandro Villalvazo. Uno de los aspectos que más preocupa a sus familiares es que, hasta el momento, nadie se ha comunicado con ellos.

Rubicela Ramirez le contó a cámaras y micrófonos de Hechos Meridiano, que no ha recibido llamadas, mensajes, ni alguna exigencia económica relacionada con este caso: “Nosotros teníamos la esperanza de qué llamaran, pero nadie se ha comunicado”, expreso. La falta de información aumenta la incertidumbre acerca del estado y ubicación periodista.

Caso Roxana Guzmán: ¿Qué pistas tienen las autoridades?

La familia informó que proporcionó la Fiscalía, los datos que lograron obtener tras los hechos, entre ellos se destaca la descripción de un vehículo color blanco en el que presuntamente fue trasladada Roxana Guzmán.

De acuerdo con el relato de la madre, tanto familiares como vecinos aportaron información sobre la unidad, además de la ruta observada después de su irrupción. Sin embargo, señaló que en la zona no existen cámaras de video vigilancia que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido.

Una familia marcada por la incertidumbre

Más allá de la investigación, el caso deja profundas secuelas emocionales instrucciones; Roxana Guzmán es madre de 2 menores de edad. Su familia describe un entorno golpeado por la incertidumbre donde los hijos, padres y hermanos de la periodista esperan noticias acerca de su paradero. “Mi nieto me dice que quiere que regrese a su mamá”, relató Rubicela Ramírez al describir el impacto de la situación que ha tenido en los menores.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, familiares, colegas y ciudadanos, mantienen un llamado para que el caso no quede en el olvido y para que los esfuerzos de búsqueda permitan localizar a Roxana Guzmán. Porque detrás de cada ficha, cada expediente y cada investigación, hay una persona, una historia y una familia que sigue esperando respuestas.

